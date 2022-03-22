https://tr.sputniknews.com/20220322/gorgu-taniklari-ukrayna-ordusunun-meskun-mahallelere-ates-actirmaya-calistigini-anlatti-1054954785.html
Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
Lugansk bölgesinin Rubejnoye şehri sakinleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerini meskun mahallelere ateş açmaya... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T16:46+0300
2022-03-22T16:46+0300
2022-03-22T16:46+0300
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ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Tanıklar, Ukraynalı askerlerin dairelere zorla girip içinde silahlarını yerleştirdiğini de belirtti. Şu an itibariyle LHC Halk Milis birlikleri, Rubejnoye şehrini kontrol altına almak için operasyon gerçekleştiriyor, sakinlerin tahliyesi ve insani yardım tedarikleri yapıyor.
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Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
2022-03-22T16:46+0300
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video, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), видео
Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
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Lugansk bölgesinin Rubejnoye şehri sakinleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerini meskun mahallelere ateş açmaya kışkırtmaya çalıştıklarını anlattı.
Tanıklar, Ukraynalı askerlerin dairelere zorla girip içinde silahlarını yerleştirdiğini de belirtti.
Şu an itibariyle LHC Halk Milis birlikleri, Rubejnoye şehrini kontrol altına almak için operasyon gerçekleştiriyor, sakinlerin tahliyesi ve insani yardım tedarikleri yapıyor.