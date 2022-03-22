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Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
Lugansk bölgesinin Rubejnoye şehri sakinleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerini meskun mahallelere ateş açmaya... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T16:46+0300
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ukrayna
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Tanıklar, Ukraynalı askerlerin dairelere zorla girip içinde silahlarını yerleştirdiğini de belirtti. Şu an itibariyle LHC Halk Milis birlikleri, Rubejnoye şehrini kontrol altına almak için operasyon gerçekleştiriyor, sakinlerin tahliyesi ve insani yardım tedarikleri yapıyor.
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Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı
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Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı

16:46 22.03.2022
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Lugansk bölgesinin Rubejnoye şehri sakinleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerini meskun mahallelere ateş açmaya kışkırtmaya çalıştıklarını anlattı.
Tanıklar, Ukraynalı askerlerin dairelere zorla girip içinde silahlarını yerleştirdiğini de belirtti.
Şu an itibariyle LHC Halk Milis birlikleri, Rubejnoye şehrini kontrol altına almak için operasyon gerçekleştiriyor, sakinlerin tahliyesi ve insani yardım tedarikleri yapıyor.
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