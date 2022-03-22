https://tr.sputniknews.com/20220322/gorgu-taniklari-ukrayna-ordusunun-meskun-mahallelere-ates-actirmaya-calistigini-anlatti-1054954785.html

Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı

Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı

Lugansk bölgesinin Rubejnoye şehri sakinleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerini meskun mahallelere ateş açmaya... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:46+0300

2022-03-22T16:46+0300

2022-03-22T16:46+0300

multimedya

video

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Tanıklar, Ukraynalı askerlerin dairelere zorla girip içinde silahlarını yerleştirdiğini de belirtti. Şu an itibariyle LHC Halk Milis birlikleri, Rubejnoye şehrini kontrol altına almak için operasyon gerçekleştiriyor, sakinlerin tahliyesi ve insani yardım tedarikleri yapıyor.

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Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı Görgü tanıkları, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere ateş açtırmaya çalıştığını anlattı 2022-03-22T16:46+0300 true PT0M47S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), видео