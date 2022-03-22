https://tr.sputniknews.com/20220322/olen-cocuklari-unutamiyorum-sirbistan-lideri-vucic-ulkesinin-natoya-katilmayacagini-yineledi-1054948675.html

'Ölen çocukları unutamıyorum': Sırbistan lideri Vucic, ülkesinin NATO'ya katılmayacağını yineledi

'Ölen çocukları unutamıyorum': Sırbistan lideri Vucic, ülkesinin NATO'ya katılmayacağını yineledi

Voyvodina Özerk Bölgesi'ne bağlı Kikinda kentinde düzenlenen mitingde konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin NATO’ya üye olmayacağını çünkü... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:21+0300

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aleksandr vucic

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Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, ülkesinde düzenlediği seçim mitinglerine devam ediyor.Kikinda'da halka hitap eden Vucic, affetmek ve unutmamakla yükümlü olduklarını ve 1999 yılında ölen çocukları unutamayacaklarını ifade ederek, NATO üyeliği fikrini kesin bir dille reddetti.Sırp lider, “Sırbistan’ın NATO’ya katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz özgür ve askeri olarak tarafsız bir ülke. Topraklarımızı kendimiz savunacağız” dedi.Daha önce, Sırbistan'ın NATO'nun askeri kanadına katılmayacağını, bunun yerine topraklarını ve hava sahasını kendisinin savunacağını belirten Vucic, çocuklarını ve gelecek nesilleri korumak için yeterli askerleri olduğunu söyledi.Vucic, 2017'den beri Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Anayasa uyarınca son dönemi olacak ikinci bir dönem için yeniden seçilmek istiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220312/sirbistan-lideri-vucic-nato-uyesi-olmayacagiz-1054666115.html

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aleksandr vucic, nato, üyelik, açıklama, seçim, rusya, ukrayna krizi, yaptırım, donbass