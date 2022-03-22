https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-tokyo-moskova-ikili-baris-muzakerelerini-askiya-aldi-japonya-tepki-gosterdi-1054939484.html

Rusya, Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya aldı, Japonya tepki gösterdi

Rusya, Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya aldı, Japonya tepki gösterdi

Japonya, Rusya'nın, yaptırımlara yanıt olarak Tokyo ile barış müzakerelerini askıya alma kararının, 'kabul edilemez' olduğunu duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T09:33+0300

2022-03-22T09:33+0300

2022-03-22T09:33+0300

ukrayna krizi

fumio kişida

rusya

japonya

yaptırım

barış anlaşması

kuril adaları

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İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kuril Adaları sorunu nedeniyle Rusya ile Japonya'nın imzalamadığı barış anlaşması yeniden gündeme geldi.Moskova'nın dün, yaptırımlara yanıt olarak ikili barış müzakerelerini askıya alma kararına, Japonya tepki gösterdi.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, eylemi 'kabul edilemez' bulduğunu söyledi. Kişida, 'oldukça mantıksız ve tamamıyla kabul edilemez' diye nitelediği 'Rusya'nın hamlelerini' protesto ettiklerini ifade etti.Ülkesinin pozisyonunun değişmediğini açıklayan Kişida, 'bölgesel sorunların çözülmesi ve Rusya ile barış anlaşmasının nihayete erdirilmesini hedeflemeyi sürdüreceklerini' kaydetti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Moskova'ya karşı düşmanca tek taraflı yaptırımlara başvurduğunu açıklamıştı.Açıklamada, "Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir” denilmişti.Rusya’nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya’nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsünün de sona erdirildiği kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220322/canli-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054936587.html

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fumio kişida, rusya, japonya, yaptırım, barış anlaşması, kuril adaları