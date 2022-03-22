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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-tokyo-moskova-ikili-baris-muzakerelerini-askiya-aldi-japonya-tepki-gosterdi-1054939484.html
Rusya, Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya aldı, Japonya tepki gösterdi
Rusya, Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya aldı, Japonya tepki gösterdi
Japonya, Rusya'nın, yaptırımlara yanıt olarak Tokyo ile barış müzakerelerini askıya alma kararının, 'kabul edilemez' olduğunu duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:33+0300
2022-03-22T09:33+0300
ukrayna krizi
fumio kişida
rusya
japonya
yaptırım
barış anlaşması
kuril adaları
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kuril Adaları sorunu nedeniyle Rusya ile Japonya'nın imzalamadığı barış anlaşması yeniden gündeme geldi.Moskova'nın dün, yaptırımlara yanıt olarak ikili barış müzakerelerini askıya alma kararına, Japonya tepki gösterdi.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, eylemi 'kabul edilemez' bulduğunu söyledi. Kişida, 'oldukça mantıksız ve tamamıyla kabul edilemez' diye nitelediği 'Rusya'nın hamlelerini' protesto ettiklerini ifade etti.Ülkesinin pozisyonunun değişmediğini açıklayan Kişida, 'bölgesel sorunların çözülmesi ve Rusya ile barış anlaşmasının nihayete erdirilmesini hedeflemeyi sürdüreceklerini' kaydetti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Moskova'ya karşı düşmanca tek taraflı yaptırımlara başvurduğunu açıklamıştı.Açıklamada, "Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir” denilmişti.Rusya’nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya’nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsünün de sona erdirildiği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220322/canli-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054936587.html
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fumio kişida, rusya, japonya, yaptırım, barış anlaşması, kuril adaları

Rusya, Tokyo-Moskova ikili barış müzakerelerini askıya aldı, Japonya tepki gösterdi

09:33 22.03.2022
© REUTERS / Rodrigo Reyes MarinFumio Kişida
Fumio Kişida - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Rodrigo Reyes Marin
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Japonya, Rusya'nın, yaptırımlara yanıt olarak Tokyo ile barış müzakerelerini askıya alma kararının, 'kabul edilemez' olduğunu duyurdu.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kuril Adaları sorunu nedeniyle Rusya ile Japonya'nın imzalamadığı barış anlaşması yeniden gündeme geldi.
Moskova'nın dün, yaptırımlara yanıt olarak ikili barış müzakerelerini askıya alma kararına, Japonya tepki gösterdi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, eylemi 'kabul edilemez' bulduğunu söyledi. Kişida, 'oldukça mantıksız ve tamamıyla kabul edilemez' diye nitelediği 'Rusya'nın hamlelerini' protesto ettiklerini ifade etti.
Ülkesinin pozisyonunun değişmediğini açıklayan Kişida, 'bölgesel sorunların çözülmesi ve Rusya ile barış anlaşmasının nihayete erdirilmesini hedeflemeyi sürdüreceklerini' kaydetti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Moskova'ya karşı düşmanca tek taraflı yaptırımlara başvurduğunu açıklamıştı.
Açıklamada, "Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir” denilmişti.
Rusya’nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya’nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsünün de sona erdirildiği kaydedilmişti.
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