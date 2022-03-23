https://tr.sputniknews.com/20220323/izmirde-ahirda-efes-tipi-lahit-ele-gecirildi-1054990956.html

İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi

İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T19:37+0300

2022-03-23T19:37+0300

2022-03-23T19:41+0300

ahır

yaşam

izmir

lahit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054990878_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_ae576b08c576ddf17619fd5c9f868fbd.jpg

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3.ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi.Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220320/ahir-tabaninda-bulunan-mozaik-sivas-arkeoloji-muzesinde-1054887720.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ahır, izmir, lahit