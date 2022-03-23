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İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi
İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T19:37+0300
2022-03-23T19:41+0300
ahır
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3.ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi.Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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ahır, izmir, lahit

İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi

19:37 23.03.2022 (güncellendi: 19:41 23.03.2022)
© DHAİzmir'de ahırda bulunan Efes tipi lahit
İzmir'de ahırda bulunan Efes tipi lahit - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi. Polis operasyonunda 2 kişi de gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3.ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Ahır tabanında bulunan mozaik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
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Ahır tabanında bulunan mozaik Sivas Arkeoloji Müzesi'nde
20 Mart, 09:19
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