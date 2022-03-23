https://tr.sputniknews.com/20220323/izmirde-ahirda-efes-tipi-lahit-ele-gecirildi-1054990956.html
İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi
İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T19:37+0300
2022-03-23T19:37+0300
2022-03-23T19:41+0300
ahır
yaşam
izmir
lahit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054990878_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_ae576b08c576ddf17619fd5c9f868fbd.jpg
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3.ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi.Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220320/ahir-tabaninda-bulunan-mozaik-sivas-arkeoloji-muzesinde-1054887720.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054990878_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_9a0f8d35cf2cc9a7b9f142444cf4025b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahır, izmir, lahit
İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi
19:37 23.03.2022 (güncellendi: 19:41 23.03.2022) Abone ol
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi. Polis operasyonunda 2 kişi de gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3.ve 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.