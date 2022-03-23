https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-devlet-baskani-ozel-temsilcisi-cubaysin-istifasini-dogruladi-1054987339.html

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Çubays’ın istifasını doğruladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Çubays’ın istifasını doğruladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays’ın görevinden istifa ettiğini doğruladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T17:38+0300

2022-03-23T17:38+0300

2022-03-23T17:38+0300

dünya

kremlin

rusya

anatoliy çubays

istifa

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054987314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60b50c2efac6cb6898b41244dfe5348e.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çubays, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı” dedi. Çubays’ın Rusya’yı terk ettiğine ilişkin haberler soruluncaysa Peskov, “Ülkeyi terk edip etmemesi kendisini ilgilendiren bir konu” ifadelerini kullandı.Bloomberg haber ajansı, Çubays’ın, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona karşı olması nedeniyle istifa edip Rusya’dan ayrıldığını yazmıştı. Daha sonra Rus Kommersant gazetesi Çubays’ın İstanbul’da görüldüğünü yazdı, ancak bu haber doğrulanmış değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi görevinde 2020’den beri bulunan Çubays, Rusya’da 1990’lı yıllarda görülen özelleştirme dalgasının mimarlarından birisi olarak biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, rusya, anatoliy çubays, istifa, dmitriy peskov