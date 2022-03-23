https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-devlet-baskani-ozel-temsilcisi-cubaysin-istifasini-dogruladi-1054987339.html
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Çubays’ın istifasını doğruladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Çubays’ın istifasını doğruladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays’ın görevinden istifa ettiğini doğruladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T17:38+0300
2022-03-23T17:38+0300
2022-03-23T17:38+0300
dünya
kremlin
rusya
anatoliy çubays
istifa
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çubays, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı” dedi. Çubays’ın Rusya’yı terk ettiğine ilişkin haberler soruluncaysa Peskov, “Ülkeyi terk edip etmemesi kendisini ilgilendiren bir konu” ifadelerini kullandı.Bloomberg haber ajansı, Çubays’ın, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona karşı olması nedeniyle istifa edip Rusya’dan ayrıldığını yazmıştı. Daha sonra Rus Kommersant gazetesi Çubays’ın İstanbul’da görüldüğünü yazdı, ancak bu haber doğrulanmış değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi görevinde 2020’den beri bulunan Çubays, Rusya’da 1990’lı yıllarda görülen özelleştirme dalgasının mimarlarından birisi olarak biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html
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kremlin, rusya, anatoliy çubays, istifa, dmitriy peskov
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Çubays’ın istifasını doğruladı
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays’ın görevinden istifa ettiğini doğruladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çubays, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı” dedi. Çubays’ın Rusya’yı terk ettiğine ilişkin haberler soruluncaysa Peskov, “Ülkeyi terk edip etmemesi kendisini ilgilendiren bir konu” ifadelerini kullandı.
Bloomberg haber ajansı, Çubays’ın, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona karşı olması nedeniyle istifa edip Rusya’dan ayrıldığını yazmıştı.
Daha sonra Rus Kommersant gazetesi Çubays’ın İstanbul’da görüldüğünü yazdı, ancak bu haber doğrulanmış değil.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürdürülebilir gelişimden sorumlu Özel Temsilcisi görevinde 2020’den beri bulunan Çubays, Rusya’da 1990’lı yıllarda görülen özelleştirme dalgasının mimarlarından birisi olarak biliniyor.