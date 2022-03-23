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Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi
Mersin'de polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, çoraplara sarılı 40 tabanca, bin 77 fişek ve yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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mersin
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tabanca
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K.'nin evinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Dolaplarda çoraplara sarılı kullanıma hazır 40 tabanca, tabancalara ait bin 77 fişek ile ayrıca yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi.Evde bulunan C.K., R.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Bulunan tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220322/cok-sayidan-suctan-aranan-suphelinin-evinden-cephanelik-cikti-1054938633.html
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mersin, çorap, tabanca

Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi

12:00 23.03.2022 (güncellendi: 12:05 23.03.2022)
© DHAMersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 tabanca
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 tabanca - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
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Mersin'de polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, çoraplara sarılı 40 tabanca, bin 77 fişek ve yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K.'nin evinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Dolaplarda çoraplara sarılı kullanıma hazır 40 tabanca, tabancalara ait bin 77 fişek ile ayrıca yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi.
Evde bulunan C.K., R.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Bulunan tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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