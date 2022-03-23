https://tr.sputniknews.com/20220323/mesam-ve-msgden-muzik-kisitlamasi-karari-icin-ortak-cagri-saatlerimizi-geri-verin-1054979204.html

MESAM ve MSG'den canlı müzik yasağının kaldırılması için ortak çağrı: 'Saatlerimizi geri verin'

MESAM ve MSG'den canlı müzik yasağının kaldırılması için ortak çağrı: 'Saatlerimizi geri verin'

Türkiye'de müzik eseri sahiplerinin bağlı olduğu iki meslek birliği olan MESAM ve MSG ortak bir açıklama yaparak gece 12'den sonra canlı müzik yasağının... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T13:36+0300

2022-03-23T13:36+0300

2022-03-23T13:41+0300

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)

yaşam

musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg)

müzik kısıtlaması

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Müzik eseri sahiplerinin bağlı olduğu iki müzik meslek birliği ortak bir açıklama yaparak müzik yasağının kaldırılmasını talep etti. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), yayınladıkları açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara, 24.00'ten itibaren canlı müziğin yasak olmasıyla ilgili düzenlemeyi değiştirme çağrısında bulundu.Açıklamada "Yasaklar biterken, dünya iyileşirken müzik sektörü ve bağlı binlerce insan hala yaralı. Artık müzik için de iyileşme vakti. Şu anda yürürlükte olan 'gece saat 24.00’dan sonra canlı müzik yasağı'ndan müzik ve iş birliği içindeki tüm sektörlerin çalışanları olumsuz etkilenmektedir. MSG ve MESAM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bağlı bulunduğumuz T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, T.C. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve T.C. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın değerli destekleriyle bu yasakların sona ermesini talep ediyoruz. Bahar gelirken, müzik ve bağlı yüzlerce sektörün emek verenleri adına saat 24.00’dan sonra canlı müzik yasağının kaldırılarak gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz günlerde Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR de benzer bir çağrı yaparak Cumhurbaşkanı ve bakanlardan canlı müzik yasağının kaldırılmasını talep etmişti.MÜYORBİR Yönetim Kurulu'nu oluşturan Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Fettah Can, Hüseyin Turan, Mehmet Gümüş, Mustafa Özarslan ve Onur Akın tarafından imzalanan metinde, müzisyenlerin, müzik sektöründeki emekçilerin ve canlı müzik ile konser mekânı işletmecilerinin çok zor bir durumda olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220303/burhan-sesen-muzik-yasagi-artik-sona-ermeli-45-milyon-kisi-bu-sektorden-ekmek-yiyor-1054424605.html

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türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg), müzik kısıtlaması