https://tr.sputniknews.com/20220323/otoyollarda-ogs-donemi-sona-eriyor-son-gun-31-mart-1054992566.html

Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart

Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart

31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T20:16+0300

2022-03-23T20:16+0300

2022-03-23T20:19+0300

otomatik geçiş sistemi (ogs)

hızlı geçiş sistemi (hgs)

türkiye

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede son bir haftaya girildi.Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.Mobil uygulamadan HGS'ye geçiş yapılabiliyorAraç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek.HGS'ye dönüş işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliğinde yürütülüyor.'800 bin kişinin daha dönüşüm yapmasını bekliyoruz'Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.Düzenlemenin hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220214/otoyol-ve-kopru-gecislerinde-ogs-kaldirildi-1053814642.html

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otomatik geçiş sistemi (ogs), hızlı geçiş sistemi (hgs)