Türkiye
CANLI | Rusya Uzay Ajansı uluslararası sözleşmeleri ruble üzerinden imzalayacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220323/otoyollarda-ogs-donemi-sona-eriyor-son-gun-31-mart-1054992566.html
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T20:16+0300
2022-03-23T20:19+0300
otomatik geçiş sistemi (ogs)
hızlı geçiş sistemi (hgs)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054992541_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7deec356a687024dd50539c9afe406e0.jpg
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede son bir haftaya girildi.Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.Mobil uygulamadan HGS'ye geçiş yapılabiliyorAraç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek.HGS'ye dönüş işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliğinde yürütülüyor.'800 bin kişinin daha dönüşüm yapmasını bekliyoruz'Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.Düzenlemenin hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/otoyol-ve-kopru-gecislerinde-ogs-kaldirildi-1053814642.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054992541_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_c64fd19075841a68321f58c6e79cb309.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomatik geçiş sistemi (ogs), hızlı geçiş sistemi (hgs)

Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart

20:16 23.03.2022 (güncellendi: 20:19 23.03.2022)
© AAHGS, OGS
HGS, OGS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u hesaplarını değiştirdi. 800 bin kişinin daha bu süreçte geçiş yapması bekleniyor.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede son bir haftaya girildi.
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.

Mobil uygulamadan HGS'ye geçiş yapılabiliyor

Araç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek.
HGS'ye dönüş işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliğinde yürütülüyor.

'800 bin kişinin daha dönüşüm yapmasını bekliyoruz'

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:
"Bankaya gidip fiziki olarak temin edilebilir. Mobil uygulamalarla internet üzerindeki ilgili portallarla bunu çok rahat yapabilmekteyiz. OGS abone sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Şu ana kadar yüzde 30'u yaklaşık 400 bin civarında işlem yapıldı. Geri kalan 800 bin kişinin de ay sonuna kadar dönüşümü yapmalarını bekliyoruz."
Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.
Düzenlemenin hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
TÜRKİYE
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
14 Şubat, 12:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала