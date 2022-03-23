https://tr.sputniknews.com/20220323/otoyollarda-ogs-donemi-sona-eriyor-son-gun-31-mart-1054992566.html
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T20:16+0300
2022-03-23T20:16+0300
2022-03-23T20:19+0300
otomatik geçiş sistemi (ogs)
hızlı geçiş sistemi (hgs)
türkiye
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede son bir haftaya girildi.Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.Mobil uygulamadan HGS'ye geçiş yapılabiliyorAraç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek.HGS'ye dönüş işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliğinde yürütülüyor.'800 bin kişinin daha dönüşüm yapmasını bekliyoruz'Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.Düzenlemenin hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/otoyol-ve-kopru-gecislerinde-ogs-kaldirildi-1053814642.html
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otomatik geçiş sistemi (ogs), hızlı geçiş sistemi (hgs)
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
20:16 23.03.2022 (güncellendi: 20:19 23.03.2022) Abone ol
31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u hesaplarını değiştirdi. 800 bin kişinin daha bu süreçte geçiş yapması bekleniyor.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede son bir haftaya girildi.
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.
Mobil uygulamadan HGS'ye geçiş yapılabiliyor
Araç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek.
'800 bin kişinin daha dönüşüm yapmasını bekliyoruz'
Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:
"Bankaya gidip fiziki olarak temin edilebilir. Mobil uygulamalarla internet üzerindeki ilgili portallarla bunu çok rahat yapabilmekteyiz. OGS abone sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Şu ana kadar yüzde 30'u yaklaşık 400 bin civarında işlem yapıldı. Geri kalan 800 bin kişinin de ay sonuna kadar dönüşümü yapmalarını bekliyoruz."
Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.
Düzenlemenin hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.