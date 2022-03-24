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ABD Başkanı Biden: Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil, ABD ve Avrupa'yı da etkiliyor
ABD Başkanı Biden: Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil, ABD ve Avrupa'yı da etkiliyor
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklama yaptı. Biden, Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarının Avrupa ülkelerini, ve... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T20:45+0300
2022-03-24T20:45+0300
2022-03-24T21:12+0300
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ukrayna krizi
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ABD Başkanı Joe Biden NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklama yaptı.Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlara değinen Biden, "Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor. Avrupa ülkelerini, bizim ülkelerimizi etkiliyor" dedi. 500 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını söyleyen Biden, Rusya savunma üyeleri ve Duma'nın yaptırım listesine eklendiğinin de altını çizdi. Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile doğrudan görüştüğünü hatırlatan Biden, "Rusya’ya yardım etmesinin sonuçları olacağını açıkça ilettim" ifadelerini kullandı.2024'te ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Biden, "Seçimlere daha zaman var ve odağım şu anda seçimler değil" dedi.
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ABD Başkanı Biden: Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil, ABD ve Avrupa'yı da etkiliyor
20:45 24.03.2022 (güncellendi: 21:12 24.03.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklama yaptı. Biden, Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarının Avrupa ülkelerini, ve ABD ülkelerini etkilediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklama yaptı.
Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlara değinen Biden, "Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor. Avrupa ülkelerini, bizim ülkelerimizi etkiliyor" dedi. 500 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını söyleyen Biden, Rusya savunma üyeleri ve Duma'nın yaptırım listesine eklendiğinin de altını çizdi.
Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile doğrudan görüştüğünü hatırlatan Biden, "Rusya’ya yardım etmesinin sonuçları olacağını açıkça ilettim" ifadelerini kullandı.
2024'te ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Biden, "Seçimlere daha zaman var ve odağım şu anda seçimler değil" dedi.