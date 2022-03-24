https://tr.sputniknews.com/20220324/dunyanin-en-pahali-fosili-stan-yeni-evine-tasiniyor-1055010288.html

Dünyanın en pahalı fosili 'Stan' yeni evine taşınıyor

Dünyanın en pahalı fosili 'Stan' yeni evine taşınıyor

Anonim bir alıcıya satılan 67 milyon yıllık dinozor fosili 'Stan' 31.8 milyon dolar değeriyle dünyanın en pahalı fosili fosil, Abu Dabi'deki yeni adresine... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T13:01+0300

2022-03-24T13:01+0300

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dinozor

yaşam

fosil

abu dabi

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New York'ta 31.8 milyon dolar satış fiyatıyla ‘dünyanın en pahalı fosili’ unvanını taşıyan dinozor fosili, Abu Dabi’deki yeni doğa tarihi müzesine taşınıyor.Christie’s müzayede evinde satışa sunulan ‘Stan’ isimli Tyrannosaurus Rex fosili, 2020 yılında anonim bir alıcıya satılmıştı. 31.8 milyon dolar satış fiyatıyla bir rekora imza atan gizli alıcının kimliği ise açıklanmamıştı.National Geographic, bazı kayıtlara ulaşarak gizli alıcının fosili New York'tan Abu Dabi'ye transfer ettiğini açığa çıkardı.NTV’nin aktardığına göre, bugüne kadar bir müzayede de satılan en pahalı fosil örneği olan ‘Stan’, artık Abu Dabi’deki yeni doğa tarihi müzesinde sergilenecek.'Stan' fosilinin rekor satışı, 1997 yılında satışa sunulan ‘Sue’ lakaplı dinozor fosilinin 8.4 milyon dolarlık satış rekorunu kırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220223/iskocyada-fosili-bulunan-jurassic-pterozor-dunyanin-en-buyugu--1054154285.html

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