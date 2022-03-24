https://tr.sputniknews.com/20220324/istanbulda-ramazanda-3-bin-300-davulcu-gorev-alacak-1055006178.html

İstanbul'da ramazanda 3 bin 300 davulcu görev alacak

İstanbul'da ramazanda 3 bin 300 davulcu görev alacak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu ramazan ayında İstanbul'da 963 mahallede yaklaşık 3 bin 300 davulcunun görev alacağını bildirdi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T11:50+0300

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davul

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ramazan

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Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, davulcu geleneğinin ramazan ayının güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.İstanbul'da her ramazanda davulculuk kültürünün aksatmadan devam ettirildiğini belirten Aykut, "İstanbul'da davulcularımız hazırlıklarını tamamladı. Bizler her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcularımızı hazırlıyoruz" diye konuştu.Aykut, ramazan davulcularında belli kriterlere dikkat ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:‘Korsan davulculara dikkat edin’Her mahallenin yıllardır aynı davulcusu olduğunu vurgulayan Selami Aykut, ramazan davulcuları arasında, o mahallede en az 10, 20, 30 yıl davul çalmış kişiler olduğunu ifade etti.Aykut, muhtarların ramazan davulcularını denetleme görevini üstlendiğini anlatarak, "Onların ramazan öncesi kimlik fotokopilerini alarak, kayıtlarımızı güncel olarak muhtarlıklarımızda tutuyoruz ve mahallede ramazan davulu çalan davulcularımızın hepsinin yakasında muhtarlık onaylı yaka kartı mevcuttur" dedi.Davulculuk işini korsan yapanlar da olduğunun altını çizen Aykut, şunları kaydetti:Selami Aykut, davulculuk kültürünün yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini sözlerine ekledi.Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 45 yıldır ramazan davulculuğu yapan Ali Bulur ise ramazan yaklaştığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.‘Manilerimiz hazır, ramazanda vatandaşlara söylemeye hazırız’Ramazan için manilerini hazırladıklarını belirten Bulur, "Davulcularımız memleketlerinden gelmeye başladı. Tüm hazırlıklarımız tamam. Vatandaşlarla ramazanda buluşacağımız için mutluyuz" diye konuştu.10 yıldır ramazan davulculuğu yapan Muharrem Bulur da babasının yanında öğrendiği davulculuk mesleğini yıllardır sürdürdüğünü ifade etti.Ramazan yaklaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Bulur, "Sahurda güzel davulları çalıyoruz, insanlarımız bizi alkışlıyor. Kıyafetlerimizi giyip sahurda sokağa çıkıyoruz. Manilerimiz hazır, ramazanda vatandaşlara söylemeye hazırız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210428/sislide-sahur-vakti-turist-once-davulu-bicakladi-sonra-davulcuyu-kovaladi-1044377577.html

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