https://tr.sputniknews.com/20220324/nato-romanya-bulgaristan-macaristan-ve-slovakyada-muharebe-gruplari-konuslandiracak--1055019750.html
NATO; Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da muharebe grupları konuşlandıracak
NATO; Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da muharebe grupları konuşlandıracak
Brüksel’de düzenlen NATO zirvesinin ardından katılımcı ülkeler tarafından yapılan açıklamada, NATO liderlerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:49+0300
2022-03-24T16:49+0300
2022-03-24T17:11+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
ukrayna
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NATO liderlerinin dört ülkede dört muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca NATO’nun Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesini de kararlaştırıldığı vurgulandı. Belgede, “Müttefikler siber güvenlik, kimyasal ve nükleer tehditlere karşı konulması dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteği güçlendirme niyetlerini dile getirdi” ifadeleri yer aldı.NATO liderlerinin askeri harcamaların finansmanını genişletme konusunda da mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “İttifakın güvenliğini sağlamak için aldığımız önlemler uygun kaynaklar gerektiriyor. Müttefikler savunma harcamalarını önemli ölçüde artırıyor” vurgusu yapıldı.
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nato, rusya, ukrayna
NATO; Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da muharebe grupları konuşlandıracak
16:49 24.03.2022 (güncellendi: 17:11 24.03.2022) Abone ol
Brüksel’de düzenlen NATO zirvesinin ardından katılımcı ülkeler tarafından yapılan açıklamada, NATO liderlerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da dört muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.
NATO liderlerinin dört ülkede dört muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca NATO’nun Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesini de kararlaştırıldığı vurgulandı.
Belgede, “Müttefikler siber güvenlik, kimyasal ve nükleer tehditlere karşı konulması dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteği güçlendirme niyetlerini dile getirdi” ifadeleri yer aldı.
NATO liderlerinin askeri harcamaların finansmanını genişletme konusunda da mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “İttifakın güvenliğini sağlamak için aldığımız önlemler uygun kaynaklar gerektiriyor. Müttefikler savunma harcamalarını önemli ölçüde artırıyor” vurgusu yapıldı.