https://tr.sputniknews.com/20220324/nato-romanya-bulgaristan-macaristan-ve-slovakyada-muharebe-gruplari-konuslandiracak--1055019750.html

NATO; Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da muharebe grupları konuşlandıracak

NATO; Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da muharebe grupları konuşlandıracak

Brüksel’de düzenlen NATO zirvesinin ardından katılımcı ülkeler tarafından yapılan açıklamada, NATO liderlerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:49+0300

2022-03-24T16:49+0300

2022-03-24T17:11+0300

ukrayna krizi

nato

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055019908_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8bd3390e23f9da629c15812224514441.jpg

NATO liderlerinin dört ülkede dört muharebe grubu konuşlandırarak ittifakın doğu kanadını güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca NATO’nun Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesini de kararlaştırıldığı vurgulandı. Belgede, “Müttefikler siber güvenlik, kimyasal ve nükleer tehditlere karşı konulması dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteği güçlendirme niyetlerini dile getirdi” ifadeleri yer aldı.NATO liderlerinin askeri harcamaların finansmanını genişletme konusunda da mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “İttifakın güvenliğini sağlamak için aldığımız önlemler uygun kaynaklar gerektiriyor. Müttefikler savunma harcamalarını önemli ölçüde artırıyor” vurgusu yapıldı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusya, ukrayna