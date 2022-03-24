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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde, sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, aşağıladığı, halk arasında korku ve paniğe neden olma amacıyla tehditlerde... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T13:28+0300
2022-03-24T13:35+0300
röportaj
türkiye
tutuklama
cumhurbaşkanına hakaret
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta, Menemen'de sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, kullandığı ifadelerle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçlarını işlediği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında şüphelinin, V.Y. olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı.2011 yılında 'terör örgütü propagandası yapmak', 2013'te 'pankart asmak', 2008 yılında ise 'propaganda yapıp, ulaşım araçlarına saldırma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme'den suç kaydı bulunan V.Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/youtube-kanalinda-sokak-roportajlari-yayinlayan-hasan-koksoy-ve-roportaj-veren-kisi-tutuklandi-1051353533.html
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röportaj, tutuklama, cumhurbaşkanına hakaret

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı

13:28 24.03.2022 (güncellendi: 13:35 24.03.2022)
© DHAİzmir, sokak röportajı, gözaltı
İzmir, sokak röportajı, gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© DHA
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İzmir'in Menemen ilçesinde, sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, aşağıladığı, halk arasında korku ve paniğe neden olma amacıyla tehditlerde bulunduğu suçlamalarıyla gözaltına alınan V.Y., tutuklandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta, Menemen'de sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, kullandığı ifadelerle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçlarını işlediği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüphelinin, V.Y. olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı.
2011 yılında 'terör örgütü propagandası yapmak', 2013'te 'pankart asmak', 2008 yılında ise 'propaganda yapıp, ulaşım araçlarına saldırma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme'den suç kaydı bulunan V.Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kendine Muhabir - Hasan Köksoy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
TÜRKİYE
YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy ve röportaj veren kişi tutuklandı
2 Aralık 2021, 00:25
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