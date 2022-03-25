https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-disisleri-23-yildonumunde-yugoslavyadaki-nato-bombardimanini-unutmayacagiz-1055048880.html

Çin Dışişleri: Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi

Çin Dışişleri: Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun Yugoslavya'yı hedef alan saldırılarının 23. yıldönümünde yaptığı açıklamada, Pekin ve Sırbistan başta... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T16:09+0300

2022-03-25T16:09+0300

2022-03-25T16:11+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun Yugoslavya'yı hedef alan ve 78 gün süren bombardımanının 23. yıldönümünde açıklamada bulundu.'ABD ve NATO, Ukrayna krizinin altında yatan nedeni hiç düşündü mü?'Vang, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Yugoslavya'ya yönelik bombardımanın başlangıcının 23. yıldönümünde Ukrayna meselesinin tartışıldığı bir liderler zirvesi düzenledi. ABD ve NATO, Ukrayna krizinin altında yatan nedeni ve ne tür sorumluluklar almak zorunda olduğunu hiç düşündü mü?" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Sırbistan, Çin ve hatta tüm dünya halkları NATO'nun 1999'da Sırbistan'a düzenlediği bombardımanı asla unutmayacak" diye konuştu.Vang, "ABD liderliğindeki NATO, Birleşmiş Milletler'in (BM) herhangi bir onayı olmadan ilgili uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi bir şekilde ihlal ederek 24 Mart 1999'da göz göre göre Yugoslavya'yı bombalamaya başladı. 78 gün süren saldırganlık, 3 Çinli gazeteci de dahil olmak üzere binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu ve ülkenin tıbbi altyapısını, tarihi kalıntılarını ve okullarını ağır hasara uğrattı" vurgusunu yaptı.'ABD ve NATO, Sırbistan, Irak ve Afganistan'daki suçları üzerine düşünmeden kimseyi ahlaken yargılayacak konumda değil'Öte yandan saldırılarda 12 bin bomba ve 3 bin füzenin yanı sıra uluslararası sözleşmeler doğrultusunda yasaklanan ve Sırbistan'da çevre ve halk sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere sebep olan seyreltilmiş uranyum kullanıldığını anımsatan Vang, ABD ve NATO'nun, Sırbistan, Irak ve Afganistan'daki suçları üzerine düşünmeden önce hiçbir ülkeyi, ahlak açısından yargılayacak konumda olmadığını da sözlerine ekledi.'NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi'Sözcü, "Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi ve barışı gerçekten arzu edenler, ittifakın genişlemesine hayır diyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220324/natonun-avrupanin-gobegini-bombalamasinin-23-yili-misket-bombali-saldirilar-yuzlerce-sivil-olum-1055006794.html

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yugoslavya, çin, nato, ukrayna, bombardıman