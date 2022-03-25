Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı açılış töreninde konuşuyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-disisleri-23-yildonumunde-yugoslavyadaki-nato-bombardimanini-unutmayacagiz-1055048880.html
Çin Dışişleri: Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi
Çin Dışişleri: Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun Yugoslavya'yı hedef alan saldırılarının 23. yıldönümünde yaptığı açıklamada, Pekin ve Sırbistan başta... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T16:09+0300
2022-03-25T16:11+0300
dünya
yugoslavya
çin
nato
ukrayna
bombardıman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055048853_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_31f5a5744616c5982fc97d90c05cb41a.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun Yugoslavya'yı hedef alan ve 78 gün süren bombardımanının 23. yıldönümünde açıklamada bulundu.'ABD ve NATO, Ukrayna krizinin altında yatan nedeni hiç düşündü mü?'Vang, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Yugoslavya'ya yönelik bombardımanın başlangıcının 23. yıldönümünde Ukrayna meselesinin tartışıldığı bir liderler zirvesi düzenledi. ABD ve NATO, Ukrayna krizinin altında yatan nedeni ve ne tür sorumluluklar almak zorunda olduğunu hiç düşündü mü?" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Sırbistan, Çin ve hatta tüm dünya halkları NATO'nun 1999'da Sırbistan'a düzenlediği bombardımanı asla unutmayacak" diye konuştu.Vang, "ABD liderliğindeki NATO, Birleşmiş Milletler'in (BM) herhangi bir onayı olmadan ilgili uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi bir şekilde ihlal ederek 24 Mart 1999'da göz göre göre Yugoslavya'yı bombalamaya başladı. 78 gün süren saldırganlık, 3 Çinli gazeteci de dahil olmak üzere binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu ve ülkenin tıbbi altyapısını, tarihi kalıntılarını ve okullarını ağır hasara uğrattı" vurgusunu yaptı.'ABD ve NATO, Sırbistan, Irak ve Afganistan'daki suçları üzerine düşünmeden kimseyi ahlaken yargılayacak konumda değil'Öte yandan saldırılarda 12 bin bomba ve 3 bin füzenin yanı sıra uluslararası sözleşmeler doğrultusunda yasaklanan ve Sırbistan'da çevre ve halk sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere sebep olan seyreltilmiş uranyum kullanıldığını anımsatan Vang, ABD ve NATO'nun, Sırbistan, Irak ve Afganistan'daki suçları üzerine düşünmeden önce hiçbir ülkeyi, ahlak açısından yargılayacak konumda olmadığını da sözlerine ekledi.'NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi'Sözcü, "Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi ve barışı gerçekten arzu edenler, ittifakın genişlemesine hayır diyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220324/natonun-avrupanin-gobegini-bombalamasinin-23-yili-misket-bombali-saldirilar-yuzlerce-sivil-olum-1055006794.html
yugoslavya
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055048853_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_c7fa6218dff4694cb055c89c62f08ef8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yugoslavya, çin, nato, ukrayna, bombardıman

Çin Dışişleri: Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi

16:09 25.03.2022 (güncellendi: 16:11 25.03.2022)
© REUTERS / Thomas PeterÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Thomas Peter
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun Yugoslavya'yı hedef alan saldırılarının 23. yıldönümünde yaptığı açıklamada, Pekin ve Sırbistan başta olmak üzere tüm dünyanın saldırıları unutmayacağını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun Yugoslavya'yı hedef alan ve 78 gün süren bombardımanının 23. yıldönümünde açıklamada bulundu.

'ABD ve NATO, Ukrayna krizinin altında yatan nedeni hiç düşündü mü?'

Vang, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Yugoslavya'ya yönelik bombardımanın başlangıcının 23. yıldönümünde Ukrayna meselesinin tartışıldığı bir liderler zirvesi düzenledi. ABD ve NATO, Ukrayna krizinin altında yatan nedeni ve ne tür sorumluluklar almak zorunda olduğunu hiç düşündü mü?" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Sırbistan, Çin ve hatta tüm dünya halkları NATO'nun 1999'da Sırbistan'a düzenlediği bombardımanı asla unutmayacak" diye konuştu.
Vang, "ABD liderliğindeki NATO, Birleşmiş Milletler'in (BM) herhangi bir onayı olmadan ilgili uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi bir şekilde ihlal ederek 24 Mart 1999'da göz göre göre Yugoslavya'yı bombalamaya başladı. 78 gün süren saldırganlık, 3 Çinli gazeteci de dahil olmak üzere binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu ve ülkenin tıbbi altyapısını, tarihi kalıntılarını ve okullarını ağır hasara uğrattı" vurgusunu yaptı.

'ABD ve NATO, Sırbistan, Irak ve Afganistan'daki suçları üzerine düşünmeden kimseyi ahlaken yargılayacak konumda değil'

Öte yandan saldırılarda 12 bin bomba ve 3 bin füzenin yanı sıra uluslararası sözleşmeler doğrultusunda yasaklanan ve Sırbistan'da çevre ve halk sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere sebep olan seyreltilmiş uranyum kullanıldığını anımsatan Vang, ABD ve NATO'nun, Sırbistan, Irak ve Afganistan'daki suçları üzerine düşünmeden önce hiçbir ülkeyi, ahlak açısından yargılayacak konumda olmadığını da sözlerine ekledi.

'NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi'

Sözcü, "Soğuk Savaş'ın bir ürünü olan NATO, dünyaya hiçbir zaman güvenlik ve huzur getirmedi ve barışı gerçekten arzu edenler, ittifakın genişlemesine hayır diyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
NATO hava saldırılarının Kosova'nın başkenti Priştine'nin merkezini vurmasının ardından bir adam kızını yıkılan binalardan uzaklaştırıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
GÖRÜŞ
NATO’nun Avrupa’nın göbeğini bombalamasının 23. yılı: Misket bombalı saldırılar, yüzlerce sivil ölüm
Dün, 12:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала