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https://tr.sputniknews.com/20220325/fransada-psikoposluk-kilisede-cinsel-istismara-ugrayan-cocuklar-icin-internet-sitesi-kurdu-1055050650.html
Fransa'da psikoposluk, kilisede cinsel istismara uğrayan çocuklar için internet sitesi kurdu
Fransa'da psikoposluk, kilisede cinsel istismara uğrayan çocuklar için internet sitesi kurdu
Fransa Katolik Kilisesi Piskoposluğu, kiliselerde cinsel istismara uğrayan çocukların mağduriyetlerinin tanınması ve giderilmesi sürecinin kamuoyunda şeffaf... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T17:06+0300
2022-03-25T17:11+0300
dünya
fransa
kilise
cinsel istismar
site
internet
çocuk
çocuk istismarı
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Le Figaro'nun haberine göre piskoposluk, kiliselerde cinsel istismara uğrayan çocukların lehine alınan önlem ve kararların çevrim içi takibinin yapılması için bugün kurdukları internet sitesini kullanıma açtı.'https://abus-quefaitleglise.catholique.fr' adresinden ulaşılan sitede kilise yönetimince bu konuda atılan adımlar ve süreçlere ilişkin bilgilendirme yapılıyor.Sitede şu ana kadar başlatılan 15 işlemden 9'unun sonuçlandırıldığı görülüyor.Öte yandan Fransa Piskoposlar Konferansından (CEF) yapılan açıklamada, bilgilendirme sürecinin devamlılığı için sitenin düzenli olarak güncelleneceği ve herkesin kolayca içeriklere ulaşabileceği kaydedildi.Rahipler, istismarın kilisede 'sistematik olgu' olduğunu kabul etmiştiKiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın 'sistematik bir olgu' olduğuna işaret edilmişti.CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.Psikoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında 'Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu' ve istismarın kilisede 'sistematik olgu' olduğunu kabul etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211109/fransada-kilise-cinsel-istismar-magduru-tazminatlari-icin-varliklarini-satacak-1050604561.html
https://tr.sputniknews.com/20220203/papa-francisin-konusmasini-bolerek-kilise-tanrinin-istedigi-gibi-degil-diye-bagirdi-1053417330.html
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fransa, kilise, cinsel istismar, site, internet, çocuk, çocuk istismarı

Fransa'da psikoposluk, kilisede cinsel istismara uğrayan çocuklar için internet sitesi kurdu

17:06 25.03.2022 (güncellendi: 17:11 25.03.2022)
© REUTERSKatoliklik - Kilise - Hristiyanlık
Katoliklik - Kilise - Hristiyanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS
Fransa Katolik Kilisesi Piskoposluğu, kiliselerde cinsel istismara uğrayan çocukların mağduriyetlerinin tanınması ve giderilmesi sürecinin kamuoyunda şeffaf şekilde takip edilmesi için internet sitesi kurdu.
Le Figaro'nun haberine göre piskoposluk, kiliselerde cinsel istismara uğrayan çocukların lehine alınan önlem ve kararların çevrim içi takibinin yapılması için bugün kurdukları internet sitesini kullanıma açtı.
'https://abus-quefaitleglise.catholique.fr' adresinden ulaşılan sitede kilise yönetimince bu konuda atılan adımlar ve süreçlere ilişkin bilgilendirme yapılıyor.
Sitede şu ana kadar başlatılan 15 işlemden 9'unun sonuçlandırıldığı görülüyor.
Öte yandan Fransa Piskoposlar Konferansından (CEF) yapılan açıklamada, bilgilendirme sürecinin devamlılığı için sitenin düzenli olarak güncelleneceği ve herkesin kolayca içeriklere ulaşabileceği kaydedildi.
Eric de Moulins-Beaufort - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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9 Kasım 2021, 00:57

Rahipler, istismarın kilisede 'sistematik olgu' olduğunu kabul etmişti

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.
Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın 'sistematik bir olgu' olduğuna işaret edilmişti.
CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
Psikoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında 'Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu' ve istismarın kilisede 'sistematik olgu' olduğunu kabul etmişti.
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