https://tr.sputniknews.com/20220325/iett-soforu-seyir-halindeyken-saldiriya-ugradi-1055044879.html
İETT şoförü seyir halindeyken saldırıya uğradı
İETT şoförü seyir halindeyken saldırıya uğradı
İstanbul'da bir yolcu, İETT şoförüne seyir halindeyken saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför, kaza yapmamak için büyük çaba gösterdi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:11+0300
2022-03-25T14:11+0300
2022-03-25T14:11+0300
türkiye
şoför
trafik
saldırı
iett
otobüs
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İstanbul'da, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, inecek binecek yolcu olmadığı için Unkapanı durağında durmayarak yoluna devam etti. Unkapanı Köprüsü'ne gelince, inmek isteyen bir kadın yolcuya durak dışında indiremeyeceğini söyleyen şoför yoluna devam etti. Kadın yolcu Şişhane durağında inerken, arkadan "hepiniz aynısınız" diye bağıran bir yolcu Tacar'a saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kendisini korurken diğer yandan da kaza yapmamak için büyük bir çaba sarf etti. Kaza yapmadan aracı park eden Tacar, kapıları kilitleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler birbirlerinden şikayetçi olan Tacar ile şoförü darp eden Cafer Gençtürk'ü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220318/ters-yone-giren-tir-iett-otobusuyle-carpisti-1054848648.html
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şoför, trafik, saldırı, iett, otobüs
İETT şoförü seyir halindeyken saldırıya uğradı
İstanbul'da bir yolcu, İETT şoförüne seyir halindeyken saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför, kaza yapmamak için büyük çaba gösterdi.
İstanbul'da, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, inecek binecek yolcu olmadığı için Unkapanı durağında durmayarak yoluna devam etti.
Unkapanı Köprüsü'ne gelince, inmek isteyen bir kadın yolcuya durak dışında indiremeyeceğini söyleyen şoför yoluna devam etti.
Kadın yolcu Şişhane durağında inerken, arkadan "hepiniz aynısınız" diye bağıran bir yolcu Tacar'a saldırdı.
Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kendisini korurken diğer yandan da kaza yapmamak için büyük bir çaba sarf etti. Kaza yapmadan aracı park eden Tacar, kapıları kilitleyerek polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler birbirlerinden şikayetçi olan Tacar ile şoförü darp eden Cafer Gençtürk'ü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.