https://tr.sputniknews.com/20220325/lavrov-batililar-rusyaya-karsi-topyekun-hibrit-bir-savas-ilan-etti-1055040696.html
Lavrov: Batılılar, Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Lavrov: Batılılar, Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan ettiğini belirtti. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T12:31+0300
2022-03-25T12:31+0300
2022-03-25T12:48+0300
sergey lavrov
rusya
batı
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası Batılı ülkelerin Moskova'ya dönük saldırgan tutumunu değerlendirdi.Moskova'da düzenlenen diplomatik forumda konuşan Lavrov, "Bugün bize karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan edildi. Nazi Almanyası tarafından kullanılan bu terim, artık birçok Avrupalı politikacı tarafından Rusya Federasyonu'na karşı ne yapmak istediklerini anlatırken kullanılıyor. Ve hedefleri gizli değil: Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek, batırmak ve boğmak" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin tüm çabalarına rağmen Rusya'nın tamamen izole edildiğinin söylenemeyeceğine vurgu yapan Lavrov, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Dünyada birçok dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız, Rusya'nın tüm kıtalardaki ülkelerle çalıştığı çok sayıda ortaklık var ve bu ortaklığı sürdürecek" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı'nın uluslararası ilişkilerdeki hakimiyetini sürdürme, her şeye ve herkese boyun eğdirme ve tek kutuplu bir dünyaya dönme arzusu; elbette yanılsama" değerlendirmesinde bullundu.Uluslararası ilişkilerdeki gerilimin nedeninin Batı'nın hegemonyasını hileyle sürdürmeye çalışması olduğuna işaret eden Lavrov, "Buna ancak ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte karşı koyabiliriz" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-ukrayna-krizinin-en-buyuk-tetikleycisi-abd-pekina-camur-atmaya-calisiyor-1055035193.html
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sergey lavrov, rusya, batı
Lavrov: Batılılar, Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
12:31 25.03.2022 (güncellendi: 12:48 25.03.2022)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası Batılı ülkelerin Moskova'ya dönük saldırgan tutumunu değerlendirdi.
Moskova'da düzenlenen diplomatik forumda konuşan Lavrov, "Bugün bize karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan edildi. Nazi Almanyası tarafından kullanılan bu terim, artık birçok Avrupalı politikacı tarafından Rusya Federasyonu'na karşı ne yapmak istediklerini anlatırken kullanılıyor. Ve hedefleri gizli değil: Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek, batırmak ve boğmak" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin tüm çabalarına rağmen Rusya'nın tamamen izole edildiğinin söylenemeyeceğine vurgu yapan Lavrov, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Dünyada birçok dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız, Rusya'nın tüm kıtalardaki ülkelerle çalıştığı çok sayıda ortaklık var ve bu ortaklığı sürdürecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı'nın uluslararası ilişkilerdeki hakimiyetini sürdürme, her şeye ve herkese boyun eğdirme ve tek kutuplu bir dünyaya dönme arzusu; elbette yanılsama" değerlendirmesinde bullundu.
Uluslararası ilişkilerdeki gerilimin nedeninin Batı'nın hegemonyasını hileyle sürdürmeye çalışması olduğuna işaret eden Lavrov, "Buna ancak ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte karşı koyabiliriz" yorumunu yaptı.