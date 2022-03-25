https://tr.sputniknews.com/20220325/rusyanin-roma-buyukelcisi-putin-oldurulmeli-diyen-italyan-gazeteci-hakkinda-dava-acti-1055044638.html

Rusya'nın Roma Büyükelçisi, ‘Putin öldürülmeli’ diyen İtalyan gazeteci hakkında dava açtı

Rusya'nın Roma Büyükelçisi, ‘Putin öldürülmeli’ diyen İtalyan gazeteci hakkında dava açtı

Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, İspanyol La Stampa gazetesinin internet sitesindeki ‘Ukrayna-Rusya Savaşı: Putin’in öldürülmesi tek çıkış yolu’... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:09+0300

2022-03-25T14:09+0300

2022-03-25T14:10+0300

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büyükelçi

rus

domenico chirico

sergey razov

la stampa

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Bugün dava için Roma Savcılığı’na giden Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İtalya’da yaşayan bir Rus vatandaşı olarak konunun objektif ve tarafsız olarak incelenmesi için dava açtım. İtalya yargısının adaletine güveniyorum” dedi.Yapılanın gazetecilik kuralları ve etiğe aykırı olduğunu belirten Razov, makale ile suçun teşvik ve tasvip edildiğini belirtti.Suçun kanıtlanması halinde, İtalya’daki yasalar uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir.İspanyol gazeteci Domenico Chirico, ‘Ukrayna-Rusya Savaşı: Putin’in öldürülmesi tek çıkış yolu’ başlıklı yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öldürülmesi gerektiğini yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/pariste-rus-kultur-merkezine-yumurtali-saldiri-1055036887.html

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