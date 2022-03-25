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Rusya'nın Roma Büyükelçisi, ‘Putin öldürülmeli’ diyen İtalyan gazeteci hakkında dava açtı
Rusya'nın Roma Büyükelçisi, ‘Putin öldürülmeli’ diyen İtalyan gazeteci hakkında dava açtı
Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, İspanyol La Stampa gazetesinin internet sitesindeki ‘Ukrayna-Rusya Savaşı: Putin’in öldürülmesi tek çıkış yolu’... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-25T14:10+0300
dünya
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roma
vladimir putin
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büyükelçi
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Bugün dava için Roma Savcılığı’na giden Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İtalya’da yaşayan bir Rus vatandaşı olarak konunun objektif ve tarafsız olarak incelenmesi için dava açtım. İtalya yargısının adaletine güveniyorum” dedi.Yapılanın gazetecilik kuralları ve etiğe aykırı olduğunu belirten Razov, makale ile suçun teşvik ve tasvip edildiğini belirtti.Suçun kanıtlanması halinde, İtalya’daki yasalar uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir.İspanyol gazeteci Domenico Chirico, ‘Ukrayna-Rusya Savaşı: Putin’in öldürülmesi tek çıkış yolu’ başlıklı yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öldürülmesi gerektiğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/pariste-rus-kultur-merkezine-yumurtali-saldiri-1055036887.html
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rusya, roma, vladimir putin, dava, büyükelçi, rus, domenico chirico, sergey razov, la stampa, yazı, ölüm, makale

Rusya'nın Roma Büyükelçisi, ‘Putin öldürülmeli’ diyen İtalyan gazeteci hakkında dava açtı

14:09 25.03.2022 (güncellendi: 14:10 25.03.2022)
© Sputnik / Vitaliy BelousovPutin - bilgisayar ekranı
Putin - bilgisayar ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, İspanyol La Stampa gazetesinin internet sitesindeki ‘Ukrayna-Rusya Savaşı: Putin’in öldürülmesi tek çıkış yolu’ başlıklı makalesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öldürülmesi gerektiğini yazan Domenico Chirico ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Massimo Gianni hakkında dava açtı.
Bugün dava için Roma Savcılığı’na giden Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İtalya’da yaşayan bir Rus vatandaşı olarak konunun objektif ve tarafsız olarak incelenmesi için dava açtım. İtalya yargısının adaletine güveniyorum” dedi.
Yapılanın gazetecilik kuralları ve etiğe aykırı olduğunu belirten Razov, makale ile suçun teşvik ve tasvip edildiğini belirtti.
Suçun kanıtlanması halinde, İtalya’daki yasalar uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir.
İspanyol gazeteci Domenico Chirico, ‘Ukrayna-Rusya Savaşı: Putin’in öldürülmesi tek çıkış yolu’ başlıklı yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öldürülmesi gerektiğini yazmıştı.
Rus Kültür Merkezi - Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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