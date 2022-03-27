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https://tr.sputniknews.com/20220327/arap-koalisyonu-yemendeki-husilere-ait-hedeflere-hava-saldirilari-baslatti-1055074686.html
Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı
Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T01:49+0300
2022-03-27T01:49+0300
dünya
suudi arabistan
yemen
arap koalisyonu
hava saldırısı
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonu açıklamasında, Sana'daki Husilere ait askeri karargahlara hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Salif Limanı civarında da Husilere ait cephaneliğin imha edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerin Salif Limanı'na silah nakliyatı yapmasının ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana'ya 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.Husilerin saldırılara ara verme duyurusuYemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.Husi milisleri, dün itibarıyla Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220325/husilerin-saldirisi-sonucu-ciddedeki-saudi-aramco-tesislerinde-yangin-cikti-1055056474.html
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suudi arabistan, yemen, arap koalisyonu, hava saldırısı

Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı

01:49 27.03.2022
© AP Photo / Hani MohammedSuudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı
Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonu açıklamasında, Sana'daki Husilere ait askeri karargahlara hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Salif Limanı civarında da Husilere ait cephaneliğin imha edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerin Salif Limanı'na silah nakliyatı yapmasının ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.
Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana'ya 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Husilerin saldırılara ara verme duyurusu

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.
Husi milisleri, dün itibarıyla Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
DÜNYA
Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı
25 Mart, 22:15
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