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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusya-yaptirimlari-ukraynadan-cekilmeleri-halinde-kaldirilabilir-1055074219.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya yaptırımları Ukrayna'dan çekilmeleri halinde kaldırılabilir
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya yaptırımları Ukrayna'dan çekilmeleri halinde kaldırılabilir
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatı sona erdirmesi ve ülkeden çekilmesi durumunda Rus kişi ve kurumlarına... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T00:51+0300
2022-03-27T00:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
yaptırım
ukrayna
liz truss
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Telegraph gazetesine mülakat veren Truss, Moskova'nın 'rotasını değiştirmesi' halinde yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.'Sert araçların kullanılması gerekiyor'Bakan, "Bildiğimiz şey, Rusya'nın uymadığı birden fazla anlaşmaya imza attığı. Bu nedenle sert araçların kullanılması gerekiyor. Elbette yaptırımlar sert bir araç" ifadelerini kullandı."Bu yaptırımlar yalnızca tam bir ateşkes ve geri çekilme ile kaldırılmalı" diyen Truss, "Aynı zamanda devamında saldırı yaşanmayacağına dair taahhütler de verilmeli. Ek olarak, gelecekte daha fazla saldırı olursa yaptırımları geri alma fırsatı da var. Bu, benim kullanılabileceğini düşündüğüm etkin bir araç" yorumunu yaptı.'Ukrayna krizi sayesinde AB ile yakınlaştık'Öte yandan Truss, Brexit sonrası ilişkilerde gerilim havasının hakim olmasının ardından Ukrayna krizinin, İngiltere ve Avrupa Birliği'ni (AB) yakınlaştırmaya vesile olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bu krizle ilgili dile getireceğim hususlardan biri, AB ile çok ama çok yakın çalışmış olmamızdır. Elbette AB ile farklılıklarımızın olduğu bazı alanlar var. Ama temelde hepimiz demokratik ülkeleriz, hepimiz özgürlüğe ve halkların kendi hükümetlerini seçme hakkına inanıyoruz ve mücadelede de fazlaca uyum içindeyiz."
https://tr.sputniknews.com/20220327/bati-medyasi-bidenin-oglunun-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlari-finanse-ettigini-dogruladi-1055073532.html
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rusya, ingiltere, yaptırım, ukrayna, liz truss

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya yaptırımları Ukrayna'dan çekilmeleri halinde kaldırılabilir

00:51 27.03.2022
© REUTERS / Henry NichollsLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatı sona erdirmesi ve ülkeden çekilmesi durumunda Rus kişi ve kurumlarına uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Telegraph gazetesine mülakat veren Truss, Moskova'nın 'rotasını değiştirmesi' halinde yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

'Sert araçların kullanılması gerekiyor'

Bakan, "Bildiğimiz şey, Rusya'nın uymadığı birden fazla anlaşmaya imza attığı. Bu nedenle sert araçların kullanılması gerekiyor. Elbette yaptırımlar sert bir araç" ifadelerini kullandı.
"Bu yaptırımlar yalnızca tam bir ateşkes ve geri çekilme ile kaldırılmalı" diyen Truss, "Aynı zamanda devamında saldırı yaşanmayacağına dair taahhütler de verilmeli. Ek olarak, gelecekte daha fazla saldırı olursa yaptırımları geri alma fırsatı da var. Bu, benim kullanılabileceğini düşündüğüm etkin bir araç" yorumunu yaptı.

'Ukrayna krizi sayesinde AB ile yakınlaştık'

Öte yandan Truss, Brexit sonrası ilişkilerde gerilim havasının hakim olmasının ardından Ukrayna krizinin, İngiltere ve Avrupa Birliği'ni (AB) yakınlaştırmaya vesile olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bu krizle ilgili dile getireceğim hususlardan biri, AB ile çok ama çok yakın çalışmış olmamızdır. Elbette AB ile farklılıklarımızın olduğu bazı alanlar var. Ama temelde hepimiz demokratik ülkeleriz, hepimiz özgürlüğe ve halkların kendi hükümetlerini seçme hakkına inanıyoruz ve mücadelede de fazlaca uyum içindeyiz."
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