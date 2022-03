https://tr.sputniknews.com/20220327/bati-medyasi-bidenin-oglunun-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlari-finanse-ettigini-dogruladi-1055073532.html

Batı medyası, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini doğruladı

Batı medyası, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini doğruladı

27.03.2022

Geçen haftalarda ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna ve Gürcistan'daki askeri biyolojik laboratuvarlarda yürüttüğü faaliyetler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından detaylandırılmışken, İngiliz Daily Mail ve ABD'li New York Post gazeteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın söz konusu faaliyetlerin finansmanında rol aldığını ortaya koydu.Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından elde edilen e-postalar, Rusya'nın Biden Jr'ın Ukrayna'daki askeri biyolojik araştırmaların finansmanına yardım ettiği yönündeki iddialarını kanıtladı.E-postalara göre, Biden Jr'ın Kaliforniya merkezli askeri biyolojik araştırma şirketi ve Pentagon yüklenicisi Metabiota ile yaptığı yazışma, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma'nın yönetim kurulu üyesi olarak nüfuzunu, pandemiye yol açma tehlikesi bulunan patojen araştırmalarına para aktarmak için kullandığını gösterdi.Daily Mail, Biden Jr'ın patojen araştırmalarını finanse etmedeki rolünü haberleştiren ilk gazete oldu. İkinci gazete olan New York Post ise, Biden Jr'ın e-postalarını, babası başkanlık seçimi kampanyasını yürütürken, Delaware'deki bir tamirhanede bıraktığı dizüstü bilgisayarında bulduğunu belirtti. 'Metabiota'ya Rosemont Seneca yatırım fonu aracılığıyla 500 bin dolar aktardı'Medya, Biden Jr ve ortaklarının Rosemont Seneca yatırım fonu aracılığıyla Metabiota'ya 500 bin dolar aktardığını ve Goldman Sachs da dahil olmak üzere yatırım firmaları aracılığıyla milyonlarca doların daha toplanmasına yardımcı olduğunu kaydetti.Kırım'ın 2014'te Rusya'ya bağlanmasından aylar sonra bir Metabiota yetkilisi tarafından Biden Jr'a gönderilen e-postada, şirketin Ukrayna'ya 'Rusya'dan kültürel ve ekonomik bağımsızlık' vaat ettiği öne sürüldü.'Metabiota'nın devlet kurumları arasında yeni müşteriler bulmasına yardım etti'Ardından Hunter Biden, şirket yetkililerine Metabiota'yı Burisma'da biyolojik laboratuvarları içeren bir 'bilim projesi'ne ilgi duyduğunu ifade etti. Ayrıca Biden Jr, yatırımcılara Metabiota'nın devlet kurumları arasında yeni müşteriler bulmasına yardım ettiğini söyledi.New York Post, harcama kayıtlarının Washington yönetiminin 2014'ün sonlarında Metabiota'ya Ukrayna'daki araştırma projeleri için başta yaklaşık 307 bin dolar, şimdiye dek ise toplamda 23.9 milyon dolar verdiğini gösterdi.Metabiota'nın faaliyetleriMetabiota, 2014’ten beri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) yeni hastalıkların yaratacağı küresel tehditlerin tahmini ve önlenmesini amaçlayan PREDICT projesinde EcoHealth Alliance ile partnerlik yapıyor. Bu çerçevede, Metabiota, EcoHealth Alliance ve Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, Çin’deki yarasalardaki bulaşıcı hastalıklar konusunda ortak bir çalışma gerçekleştirmişti. EcoHealth Alliance ve Metabiota’dan araştırmacılar ayrıca ‘yarasalarla güvenli bir şekilde nasıl yaşanabileceği’ yönündeki sunumlar ve ortaya çıkan bulaşıcı hastalık salgınlarının vahşi hayvan ticareti ile ilişkilendirildiği araştırmalarda birlikte çalışmıştı.Metabiota’dan araştırmacılar ayrıca, 2014 tarihli Henipavirusün Yayılmasına İlişkin Araştırma ve Ebola Gözlem Araştırması’nın yanı sıra 2015 tarihli Herpes Araştırması ve Virüs Çeşitliliği Araştırması’nda EcoHealth Alliance personeli ile aynı listede yer aldı. Joe Biden’ın USAID’i, Nisan 2021’de EcoHealth Alliance’ın öncülük ettiği, salgın potansiyeli olan yeni bulaşıcı hastalıkların izlenmesine yönelik yeni bir girişimi duyurdu. Metabiota vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bu projede de yer alıyor.EcoHealth Alliance, on yılı aşkın bir süredir Google tarafından finanse ediliyor. Google’ın ayrıca CIA üzerinden de Metabiota ile bağlantısı bulunuyor. Hunter Biden, Google ve Pentagon’un yanı sıra Metabiota’nın CIA’in bir başka ünlü ‘kılıfı’ olan In-Q-Tel ile iş ilişkileri yürütüyor. CIA tarafından 1999’da ‘devlet destekli ilk girişim şirketi’ olarak kurulan In-Q-Tel, en başından beri tartışmalı bir kuruluş.

