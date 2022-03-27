https://tr.sputniknews.com/20220327/sahte-savci-kimligi-ile-adliyeye-girmeye-calisti-esimden-bosanabilmek-icin-yaptim-1055077968.html

Sahte savcı kimliği ile adliyeye girmeye çalıştı: Eşimden boşanabilmek için yaptım

Sahte savcı kimliği ile adliyeye girmeye çalıştı: Eşimden boşanabilmek için yaptım

Adliyeye sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışıp yakalanan kişi, 5 kez boşanma davası açtığı karısının kendisinden ayrılması için böyle bir yönteme başvurduğunu... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T09:49+0300

2022-03-27T09:49+0300

2022-03-27T09:49+0300

türkiye

savcı

sahtecilik

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044050711_0:100:1060:696_1920x0_80_0_0_f1e05163ead785e4c4bee846b1000479.jpg

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'da 53 yaşındaki Hakan Murat S., Ankara Adliyesi'ne sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışırken polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Daha sonra yakalanan Hakan Murat S., polis memuru eşinden ayrılmak istediğini, 'sahte kimlikle yakalanma' gibi bir suç işlerse eşinin kendisinden boşanmaya karar verebileceğini düşünerek böyle bir şeye kalkıştığını söyledi.Hakan Murat S. sahte savcı kimliğini ise 200 liraya çıkardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211009/turk-polislerinden-litvanyali-meslektaslarina-sahtecilik-egitimi-1049663324.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

savcı, sahtecilik, ankara