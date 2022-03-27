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https://tr.sputniknews.com/20220327/sahte-savci-kimligi-ile-adliyeye-girmeye-calisti-esimden-bosanabilmek-icin-yaptim-1055077968.html
Sahte savcı kimliği ile adliyeye girmeye çalıştı: Eşimden boşanabilmek için yaptım
Sahte savcı kimliği ile adliyeye girmeye çalıştı: Eşimden boşanabilmek için yaptım
Adliyeye sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışıp yakalanan kişi, 5 kez boşanma davası açtığı karısının kendisinden ayrılması için böyle bir yönteme başvurduğunu... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T09:49+0300
2022-03-27T09:49+0300
türkiye
savcı
sahtecilik
ankara
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Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'da 53 yaşındaki Hakan Murat S., Ankara Adliyesi'ne sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışırken polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Daha sonra yakalanan Hakan Murat S., polis memuru eşinden ayrılmak istediğini, 'sahte kimlikle yakalanma' gibi bir suç işlerse eşinin kendisinden boşanmaya karar verebileceğini düşünerek böyle bir şeye kalkıştığını söyledi.Hakan Murat S. sahte savcı kimliğini ise 200 liraya çıkardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211009/turk-polislerinden-litvanyali-meslektaslarina-sahtecilik-egitimi-1049663324.html
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savcı, sahtecilik, ankara

Sahte savcı kimliği ile adliyeye girmeye çalıştı: Eşimden boşanabilmek için yaptım

09:49 27.03.2022
© DHAsavcı , savcı cübbesi
savcı , savcı cübbesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
Adliyeye sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışıp yakalanan kişi, 5 kez boşanma davası açtığı karısının kendisinden ayrılması için böyle bir yönteme başvurduğunu öne sürdü.
Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'da 53 yaşındaki Hakan Murat S., Ankara Adliyesi'ne sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışırken polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı.
Daha sonra yakalanan Hakan Murat S., polis memuru eşinden ayrılmak istediğini, 'sahte kimlikle yakalanma' gibi bir suç işlerse eşinin kendisinden boşanmaya karar verebileceğini düşünerek böyle bir şeye kalkıştığını söyledi.
Hakan Murat S. sahte savcı kimliğini ise 200 liraya çıkardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
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