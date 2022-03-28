ABD ve Filipinler'in en büyük ortak askeri tatbikatı başladı

Filipin askeri sözcüsü Albay Ramon Zagala, "Bu tatbikat karşılıklı savunmaya katkı sağlamak için düzenleniyor, saldırı için değil" dedi. Zagala, Associated Press'e verdiği demeçte, "Tatbikatlar, birlik duygumuzu ve silahlı saldırılara karşı savunma kararlılığımızı resmi olarak beyan ediyor. Böylece hiçbir potansiyel saldırgan, iki ülkenin de böyle bir durumda tek başına hareket etmediğini anlayacak" ifadelerini kullandı.