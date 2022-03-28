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ABD ve Filipinler'in en büyük ortak askeri tatbikatı başladı
ABD ve Filipinler'in en büyük ortak askeri tatbikatı başladı
ABD ve Filipinler arasında iki ordu tarihinin en yüksek katılımlı ortak askeri tatbikatı bu sabah Manila'da düzenlenen törenle başladı. Geleneksel adı... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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ABD ve Filipinler'in en büyük ortak askeri tatbikatı başladı

10:43 28.03.2022 (güncellendi: 10:54 28.03.2022)
ABD ve Filipinler arasında iki ordu tarihinin en yüksek katılımlı ortak askeri tatbikatı bu sabah Manila'da düzenlenen törenle başladı. Geleneksel adı Balikatan olan tatbikat; şehir savaşları, uçak saldırıları, amfibik harekât ve daha birçok askeri operasyon tekniğini içeriyor.
© REUTERS / LISA MARIE DAVID

Balikatan olarak adlandırılan tatbikata 5 bin 100 Amerikan askeri personeli de dahil olmak üzere iki ülkeden yaklaşık 9 bin asker katılıyor. Donanma, deniz piyadesi, hava kuvvetleri ve kara birliklerinin bulunduğu tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.

Balikatan olarak adlandırılan tatbikata 5 bin 100 Amerikan askeri personeli de dahil olmak üzere iki ülkeden yaklaşık 9 bin asker katılıyor. Donanma, deniz piyadesi, hava kuvvetleri ve kara birliklerinin bulunduğu tatbikat 8 Nisan&#x27;a kadar sürecek. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISA MARIE DAVID

Balikatan olarak adlandırılan tatbikata 5 bin 100 Amerikan askeri personeli de dahil olmak üzere iki ülkeden yaklaşık 9 bin asker katılıyor. Donanma, deniz piyadesi, hava kuvvetleri ve kara birliklerinin bulunduğu tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.

© REUTERS / LISA MARIE DAVID

ABD 3. Deniz Tümeni komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, “ABD ordusu ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri, yanıt yeteneklerimizi ve gerçek dünyadaki zorluklara hazırlığımızı güçlendiren ortak taktikleri, teknikleri ve prosedürleri genişletmek ve ilerletmek için birlikte eğitim görecek” dedi.

ABD 3. Deniz Tümeni komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, “ABD ordusu ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri, yanıt yeteneklerimizi ve gerçek dünyadaki zorluklara hazırlığımızı güçlendiren ortak taktikleri, teknikleri ve prosedürleri genişletmek ve ilerletmek için birlikte eğitim görecek” dedi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISA MARIE DAVID

ABD 3. Deniz Tümeni komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, “ABD ordusu ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri, yanıt yeteneklerimizi ve gerçek dünyadaki zorluklara hazırlığımızı güçlendiren ortak taktikleri, teknikleri ve prosedürleri genişletmek ve ilerletmek için birlikte eğitim görecek” dedi.

© REUTERS / LISA MARIE DAVID

İki ülke arasında ilk olarak 1991'de düzenlenen Balikatan tatbikatlarının temeli, olası bir saldırı durumunda birinin diğerinin yardımına koşmasını taahhüt eden 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Antlaşması'na dayanıyor.

İki ülke arasında ilk olarak 1991&#x27;de düzenlenen Balikatan tatbikatlarının temeli, olası bir saldırı durumunda birinin diğerinin yardımına koşmasını taahhüt eden 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Antlaşması&#x27;na dayanıyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISA MARIE DAVID

İki ülke arasında ilk olarak 1991'de düzenlenen Balikatan tatbikatlarının temeli, olası bir saldırı durumunda birinin diğerinin yardımına koşmasını taahhüt eden 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Antlaşması'na dayanıyor.

© REUTERS / LISA MARIE DAVID

Filipin askeri sözcüsü Albay Ramon Zagala, "Bu tatbikat karşılıklı savunmaya katkı sağlamak için düzenleniyor, saldırı için değil" dedi. Zagala, Associated Press'e verdiği demeçte, "Tatbikatlar, birlik duygumuzu ve silahlı saldırılara karşı savunma kararlılığımızı resmi olarak beyan ediyor. Böylece hiçbir potansiyel saldırgan, iki ülkenin de böyle bir durumda tek başına hareket etmediğini anlayacak" ifadelerini kullandı.

Filipin askeri sözcüsü Albay Ramon Zagala, &quot;Bu tatbikat karşılıklı savunmaya katkı sağlamak için düzenleniyor, saldırı için değil&quot; dedi. Zagala, Associated Press&#x27;e verdiği demeçte, &quot;Tatbikatlar, birlik duygumuzu ve silahlı saldırılara karşı savunma kararlılığımızı resmi olarak beyan ediyor. Böylece hiçbir potansiyel saldırgan, iki ülkenin de böyle bir durumda tek başına hareket etmediğini anlayacak&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISA MARIE DAVID

Filipin askeri sözcüsü Albay Ramon Zagala, "Bu tatbikat karşılıklı savunmaya katkı sağlamak için düzenleniyor, saldırı için değil" dedi. Zagala, Associated Press'e verdiği demeçte, "Tatbikatlar, birlik duygumuzu ve silahlı saldırılara karşı savunma kararlılığımızı resmi olarak beyan ediyor. Böylece hiçbir potansiyel saldırgan, iki ülkenin de böyle bir durumda tek başına hareket etmediğini anlayacak" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / LISA MARIE DAVID

Ancak amfibik çıkarmaların yapılmasının planlandığı Cagayan eyaletinin valisi Manuel Mamba, Çin'i kızdırabileceğinden çekindiği için yüksek silah seslerinin yer alacağı herhangi bir ortak tatbikata karşı çıkmıştı. Mamba, “Ordu bana danıştı ancak gerçek atış tatbikatı yapılmasına izin veremeyeceğimi söyledim" dedi. Filipinli bir askeri yetkili ise amfibik harekât tatbikatlarının Claveria'da herhangi bir canlı ateş eğitimi olmadan devam edeceğini ve Cagayan'da planlanan tatbikatın, daha güneyindeki Tarlac eyaletinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ancak amfibik çıkarmaların yapılmasının planlandığı Cagayan eyaletinin valisi Manuel Mamba, Çin&#x27;i kızdırabileceğinden çekindiği için yüksek silah seslerinin yer alacağı herhangi bir ortak tatbikata karşı çıkmıştı. Mamba, “Ordu bana danıştı ancak gerçek atış tatbikatı yapılmasına izin veremeyeceğimi söyledim&quot; dedi. Filipinli bir askeri yetkili ise amfibik harekât tatbikatlarının Claveria&#x27;da herhangi bir canlı ateş eğitimi olmadan devam edeceğini ve Cagayan&#x27;da planlanan tatbikatın, daha güneyindeki Tarlac eyaletinde gerçekleştirileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / LISA MARIE DAVID

Ancak amfibik çıkarmaların yapılmasının planlandığı Cagayan eyaletinin valisi Manuel Mamba, Çin'i kızdırabileceğinden çekindiği için yüksek silah seslerinin yer alacağı herhangi bir ortak tatbikata karşı çıkmıştı. Mamba, “Ordu bana danıştı ancak gerçek atış tatbikatı yapılmasına izin veremeyeceğimi söyledim" dedi. Filipinli bir askeri yetkili ise amfibik harekât tatbikatlarının Claveria'da herhangi bir canlı ateş eğitimi olmadan devam edeceğini ve Cagayan'da planlanan tatbikatın, daha güneyindeki Tarlac eyaletinde gerçekleştirileceğini söyledi.

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