https://tr.sputniknews.com/20220328/avrupa-komisyonundan-uye-ulkelere-altin-pasaport-uygulamasina-son-verme-cagrisi-1055104399.html
Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı
Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımcıların kullandığı 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi ve Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:06+0300
2022-03-28T14:06+0300
2022-03-28T14:54+0300
ukrayna krizi
altın pasaport
avrupa birliği
avrupa komisyonu
rusya
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg
AB Komisyonu, üye ülkelere, şimdiye dek yatırımcıların edindiği 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi çağrısı yaptı.Yapılan açıklamada, üye ülkelerden Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması talep edilerek, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etme dahil AB vatandaşlığı veya AB'ye imtiyazlı erişim kazanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu'nda ilgili uygulamayı 2025'ten itibaren tamamen sonlandıracak bir tasarısı sunulmuştu.Altın pasaport uygulaması, son 10 yıl boyunca AB'ye milyarlarca dolar yatırım yapılmasını sağlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/lavrov-rusya-ukrayna-gorusmeleri-bugun-yarin-istanbulda-yuz-yuze-olarak-yeniden-baslayacak-1055099747.html
avrupa birliği
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_2958410a90797d6943daee50b32edec9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altın pasaport, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, belarus
Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı
14:06 28.03.2022 (güncellendi: 14:54 28.03.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımcıların kullandığı 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi ve Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması çağrısı yaptı.
AB Komisyonu, üye ülkelere, şimdiye dek yatırımcıların edindiği 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi çağrısı yaptı.
Yapılan açıklamada, üye ülkelerden Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması talep edilerek, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etme dahil AB vatandaşlığı veya AB'ye imtiyazlı erişim kazanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.
Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu'nda ilgili uygulamayı 2025'ten itibaren tamamen sonlandıracak bir tasarısı sunulmuştu.
Altın pasaport uygulaması, son 10 yıl boyunca AB'ye milyarlarca dolar yatırım yapılmasını sağlamıştı.