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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/avrupa-komisyonundan-uye-ulkelere-altin-pasaport-uygulamasina-son-verme-cagrisi-1055104399.html
Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı
Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımcıların kullandığı 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi ve Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:06+0300
2022-03-28T14:54+0300
ukrayna krizi
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AB Komisyonu, üye ülkelere, şimdiye dek yatırımcıların edindiği 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi çağrısı yaptı.Yapılan açıklamada, üye ülkelerden Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması talep edilerek, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etme dahil AB vatandaşlığı veya AB'ye imtiyazlı erişim kazanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu'nda ilgili uygulamayı 2025'ten itibaren tamamen sonlandıracak bir tasarısı sunulmuştu.Altın pasaport uygulaması, son 10 yıl boyunca AB'ye milyarlarca dolar yatırım yapılmasını sağlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/lavrov-rusya-ukrayna-gorusmeleri-bugun-yarin-istanbulda-yuz-yuze-olarak-yeniden-baslayacak-1055099747.html
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altın pasaport, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rusya, belarus

Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı

14:06 28.03.2022 (güncellendi: 14:54 28.03.2022)
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımcıların kullandığı 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi ve Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması çağrısı yaptı.
AB Komisyonu, üye ülkelere, şimdiye dek yatırımcıların edindiği 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi çağrısı yaptı.
Yapılan açıklamada, üye ülkelerden Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması talep edilerek, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etme dahil AB vatandaşlığı veya AB'ye imtiyazlı erişim kazanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.
Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu'nda ilgili uygulamayı 2025'ten itibaren tamamen sonlandıracak bir tasarısı sunulmuştu.
Altın pasaport uygulaması, son 10 yıl boyunca AB'ye milyarlarca dolar yatırım yapılmasını sağlamıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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