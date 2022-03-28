https://tr.sputniknews.com/20220328/avrupa-komisyonundan-uye-ulkelere-altin-pasaport-uygulamasina-son-verme-cagrisi-1055104399.html

Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı

Avrupa Komisyonu'ndan üye ülkelere 'altın pasaport' uygulamasına son verme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımcıların kullandığı 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi ve Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T14:06+0300

2022-03-28T14:06+0300

2022-03-28T14:54+0300

ukrayna krizi

altın pasaport

avrupa birliği

avrupa komisyonu

rusya

belarus

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AB Komisyonu, üye ülkelere, şimdiye dek yatırımcıların edindiği 'altın pasaport' uygulamasına son verilmesi çağrısı yaptı.Yapılan açıklamada, üye ülkelerden Rusya ve Belarus vatandaşlarına bu pasaportların satılmaması talep edilerek, "Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etme dahil AB vatandaşlığı veya AB'ye imtiyazlı erişim kazanmış olabilir" ifadelerine yer verildi.Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu'nda ilgili uygulamayı 2025'ten itibaren tamamen sonlandıracak bir tasarısı sunulmuştu.Altın pasaport uygulaması, son 10 yıl boyunca AB'ye milyarlarca dolar yatırım yapılmasını sağlamıştı.

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