https://tr.sputniknews.com/20220329/biden-basin-toplantisina-zorlu-putin-soru-cevaplari-baslikli-kopya-kagitlariyla-cikti-1055129939.html

Biden, basın toplantısına 'Zorlu Putin soru cevapları' başlıklı kopya kağıtlarıyla çıktı

Biden, basın toplantısına 'Zorlu Putin soru cevapları' başlıklı kopya kağıtlarıyla çıktı

Polonya'da 'Rusya'da rejim değişikliği' çağrısının ardından çam devirmiş muamelesi gören 79 yaşındaki ABD Başkanı, sözlerine açıklık getirmek için düzenlediği... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T11:20+0300

2022-03-29T11:20+0300

2022-03-29T11:20+0300

ukrayna krizi

joe biden

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ABD'nin seçilmiş en yaşlı başkanı konumunda olan ve karakteristik gaflarına son dönemde hafızasıyla ilgili soru işaretleri eklenen Joe Biden'ın Rusya'da rejim değişikliği imasına Beyaz Saray'dan düzeltme, Avrupalı müttefiklerden tepki gelmesinin ardından gazetecilerin karşısına elinde kopya kağıtlarıyla çıktı. Biden'ın cumartesi Polonya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Bu adam iktidarda kalamaz" demesi üzerine Beyaz Saray "Putin'in komşu ülkeler veya bölgeler üzerinde gücünü kullanmasına izin verilememesinden söz ediyordu, Putin'in Rusya'daki iktidarından ya da rejim değişikliğinden söz etmiyordu" izahatı getirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'tırmandırmayla barış çabalarının engellenmemesi' mesajını verdi.Varşova'daki tartışmalı açıklamalarına açıklık getirmek için dün gazetecilerin önceden ne geleceği bilinmeyen sorularını yanıtlamak için basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı'nın "Zorlu Putin soru cevapları" başlıklı kopya kağıtları kullandığı gözlendi. Kağıtlarda gazetecilerden gelebilecek olası sorulara verilecek yanıtların yazıldığı gözlerden kaçmadı. Örneğin: Soru: Rejim değişikliğini savunmadıysanız ne demek istediğinizi netleştirir misiniz?Cevap: Bu adamın eylemlerine karşı ahlaki öfkemi dile getiriyordum. Politika değişikliğinden söz etmiyordum. Basın toplantısında "Politika değişikliğinden söz etmediğim halde ahlaki öfkemi dile getirdiğim için özür dileyecek değilim" mesajını veren Biden, PBS muhabiri Lisa Desjardins'in bu muğlaklığın olası sonuçlarını sorgulaması üzerine, yine Varşova'daki gibi kafa karıştırıcı ve kışkırtıcı dille yanıt verdi:"Her şeyden çok bir temenni. İktidarda olmamalı. Bunun gibi insanlar ülke yönetmemeli, ama yönetiyorlar. Gerçek şu ki, yapıyorlar, ama bu, bu konudaki öfkemi ifade edemeyeceğim anlamına gelmiyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden