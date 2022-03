https://tr.sputniknews.com/20220329/disney-plusin-turkiye-yayin-tarihi-ve-fiyatlari-belli-oldu-1055126878.html

Disney Plus'ın Türkiye yayın tarihi ve fiyatları belli oldu

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

Yapılan resmi açıklamaya göre Disney Plus, Türkiye’de 14 Haziran itibarıyla yayına başlayacak. Ayrıca platform, Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34.99 TL ya da yıllık 349.90 TL olarak da belirledi. “Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik ve platforma özel orijinal yapımların yer alacağı Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor” açıklaması yapılan servis, uzun zamandır bekleniyordu. Log'dan Can Tunçer'in aktardığına göre, Netflix ve yakında Türkiye’ye gelecek HBO Max ile bir rekabete girecek servis için başka açıklamalar da yapıldı: “Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian” yer alıyor. Ayrıca Oscar Isaac’in, Steven Grant rolünde anlık kopukluklar yaşayarak başka bir hayatın anılarıyla boğuşan bir hediyelik eşya dükkanı çalışanını canlandırdığı, merakla beklenen Marvel Studios dizisi “Moon Knight”ın yanı sıra, Simu Liu ve Awkwafina’nın başrollerini paylaştığı Oscar adayı “Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi” de izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca Disney ve Pixar’dan Oscar adayı “Luka”, Walt Disney Animation Studios’tan Madrigal ailesinin olağanüstü hikayesinin anlatıldığı Oscar ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya” ve Emma Stone’un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar ödüllü “Cruella” filmlerini de keyifle izleyebilecekler. Disney+’ta ayrıca, Ryan Reynolds’ın başrolde olduğu aksiyon dolu Oscar adayı komedi filmi “Free Guy”ın yanı sıra “The Simpsons” ve “How I Met Your Mother” gibi sevilen diziler de yer alacak. National Geographic’in yeni serisi “Jeff Goldblum’un Dünyası” ise izleyicileri eğlenceli, bilgilendirici ve keyifli bir yolculuğa çıkaracak. 12 bölümlük serinin her bölümü, çok yakından tanıdığımız bazı objelerin aslında hiç de göründükleri gibi olmadığını gözler önüne sererken, bilim ve tarihin büyüleyiciliğine ışık tutuyor.”

