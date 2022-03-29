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Hafta sonu hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak
Hafta sonu hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T10:16+0300
2022-03-29T10:16+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
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Mart ayının son günleriyle birlikte serin havalar etkisini kaybetti ve hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük kısmında 20 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklık değerleri kıyı kesimlerde 30 dereceye yaklaşacak. Türkiye nisan ayının ilk günlerinde yazı yaşayacak.Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbul-ve-ankara-valiliklerinden-hava-durumu-uyarisi-1054513674.html
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hava durumu, meteoroloji, ankara, istanbul, bahar

Hafta sonu hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak

10:16 29.03.2022
© AAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
Mart ayının son günleriyle birlikte serin havalar etkisini kaybetti ve hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük kısmında 20 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklık değerleri kıyı kesimlerde 30 dereceye yaklaşacak. Türkiye nisan ayının ilk günlerinde yazı yaşayacak.
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Ankara, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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