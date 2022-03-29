https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ödeme yoksa gaz da yok

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ödeme yoksa gaz da yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, AB’nin ruble ile ödemeyi reddetmesi durumunda ücretsiz olarak gaz sevkiyatı yapmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T09:44+0300

2022-03-29T09:44+0300

2022-03-29T10:16+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

doğalgaz

ödeme

ruble

rusya

avrupa birliği

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma kararına Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkileri değerlendirdi.PBS’e konuşan Peskov, “Hayır işiyle uğraşmayacak, Batı Avrupa’ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz” dedi.Gelecekte ödeme yapmayanların gazının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin soru karşısında da Peskov, “Ödeme yoksa gaz da yok” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, ayrıca ruble ile ödemelerin reddedilmesi durumunda nasıl tepki verilmesi konusunda nihai bir karar alınmadığını da ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Rusya Merkez Bankası, Gazprom ve hükümete hasım ülkelerle gaz ödemelerinde ruble kullanımına geçilmesinin organize edilmesi yönünde talimat vermişti.‘NATO ülkelerine asker göndermek gibi bir durumu düşünmek istemiyoruz’Durumun NATO ülkelerine asker göndermek gibi bir duruma evrilip evrilemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Eğer karşılıklılık koşullarında böyle bir şey yapılmazsa, yani bizi böyle davranmaya zorlamazlarsa… Bu konuda düşünemeyiz, düşünmek istemiyoruz” diye konuştu.Birçok kez uyarmalarına rağmen NATO’nun Rusya sınırlarındaki güçlerini artırmasından endişe duyduklarını kaydeden Peskov, Ukrayna’nın İttifak’a alınması olasılığı için de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, NATO’nun Rusya’nın özel operasyonuna kadar ‘yüzünde bir gülümseme ve aşama aşama’ sınırlara yaklaşmaya devam ettiğini söyledi.‘Ekonomi ve ticarette kendimizi savaşın ortasında hissediyoruz’NATO’nun ‘şbirliği ve güvenlik değil, cepheleşme makinesi’ olduğunu belirten Peskov, Rusya’ya karşı ticaret ve ekonomik anlamda bir savaş yürüten Batı’nın eylemlerinin nasıl bir sonucu olduğu sorusuna da yanıt verdi. Peskov, “Yeni koşullara adapte olmalıyız. Ne yazık ki koşullar çok düşmanca. Kendimizi savaşın ortasında hissediyoruz” dedi.

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dmitriy peskov, kremlin, doğalgaz, ödeme, ruble, rusya, avrupa birliği