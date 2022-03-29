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Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak
Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak
Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T11:59+0300
2022-03-29T11:59+0300
yaşam
google play
android
uygulama
nashstore
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Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play uygulama mağazasının yerine NashStore isimli mağazanın 9 Mayıs’ta piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.Zıkov, “Ruslar maalesef artık Google Play’i uygulama satın almak ve ödeme yapmak için normal şekilde kullanamıyor, geliştiriciler de gelir kaynaklarını kaybetti. Bu bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bu nedenle NashStore uygulama mağazasını geliştirdik” dedi.NashStore Android işletim sistemlerinde kullanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html
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google play, android, uygulama, nashstore

Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak

11:59 29.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICGoogle- Rusya- YouTube
Google- Rusya- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play uygulama mağazasının yerine NashStore isimli mağazanın 9 Mayıs’ta piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.
Zıkov, “Ruslar maalesef artık Google Play’i uygulama satın almak ve ödeme yapmak için normal şekilde kullanamıyor, geliştiriciler de gelir kaynaklarını kaybetti. Bu bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bu nedenle NashStore uygulama mağazasını geliştirdik” dedi.
NashStore Android işletim sistemlerinde kullanılacak.
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