https://tr.sputniknews.com/20220329/rusyada-google-playin-muadili-cikarilacak-1055131015.html
Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak
Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak
Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T11:59+0300
2022-03-29T11:59+0300
2022-03-29T11:59+0300
yaşam
google play
android
uygulama
nashstore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054849949_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_e9a87bcd8d015cd8878d4777adc92280.jpg
Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play uygulama mağazasının yerine NashStore isimli mağazanın 9 Mayıs’ta piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.Zıkov, “Ruslar maalesef artık Google Play’i uygulama satın almak ve ödeme yapmak için normal şekilde kullanamıyor, geliştiriciler de gelir kaynaklarını kaybetti. Bu bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bu nedenle NashStore uygulama mağazasını geliştirdik” dedi.NashStore Android işletim sistemlerinde kullanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054849949_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dc96128ec513013b46fce5525b8e6dab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
google play, android, uygulama, nashstore
Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play uygulama mağazasının yerine NashStore isimli mağazanın 9 Mayıs’ta piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.
Zıkov, “Ruslar maalesef artık Google Play’i uygulama satın almak ve ödeme yapmak için normal şekilde kullanamıyor, geliştiriciler de gelir kaynaklarını kaybetti. Bu bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bu nedenle NashStore uygulama mağazasını geliştirdik” dedi.
NashStore Android işletim sistemlerinde kullanılacak.