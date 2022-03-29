https://tr.sputniknews.com/20220329/rusyada-google-playin-muadili-cikarilacak-1055131015.html

Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak

Rusya’da Google Play’in muadili çıkarılacak

Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T11:59+0300

2022-03-29T11:59+0300

2022-03-29T11:59+0300

yaşam

google play

android

uygulama

nashstore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054849949_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_e9a87bcd8d015cd8878d4777adc92280.jpg

Tsifrovıye Platformı yazılım şirketinin Proje Müdürü Vladimiz Zıkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Android işletim sistemlerinde kullanılan Google Play uygulama mağazasının yerine NashStore isimli mağazanın 9 Mayıs’ta piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi.Zıkov, “Ruslar maalesef artık Google Play’i uygulama satın almak ve ödeme yapmak için normal şekilde kullanamıyor, geliştiriciler de gelir kaynaklarını kaybetti. Bu bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bu nedenle NashStore uygulama mağazasını geliştirdik” dedi.NashStore Android işletim sistemlerinde kullanılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google play, android, uygulama, nashstore