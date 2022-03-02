https://tr.sputniknews.com/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html

Batı’dan ‘Rusya’ hamleleri: Hedefte tarih, edebiyat, spor, temel hak ve özgürlükler var

Batı’dan ‘Rusya’ hamleleri: Hedefte tarih, edebiyat, spor, temel hak ve özgürlükler var

Rusya’nın askeri operasyonu sonrası Batı’nın ardı ardına duyurduğu yaptırım kararları, hızla bireyleri hedef gösteren, temel hak ve özgürlüklere aykırı... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:02+0300

2022-03-02T14:02+0300

2022-03-02T15:35+0300

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Rusya’nın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin talebine istinaden başlattığı askeri operasyonu bir haftayı geride bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna topraklarının ABD ve NATO’daki müttefikleri tarafından askeri olarak suistimal edilmesi ve Rusya’nın güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle aldığını duyurduğu karar sonrasında ABD ve AB ülkelerinden bireyleri hedef gösteren hamleler geliyor. Bu kararlar arasında Rus sporcuların lisanslarının elinden alınması, dünyaca ünlü orkestra şefinin “Rusya’yı kınamadığı için” Filarmoni Orkestrası’ndan atılması hatta ‘Dostoyevski’ konulu derslerin iptal edilmesi var.Kremlin: Yaptırımlar saçma ve dar görüşlüSosyal medyada da tepki toplayan bu uygulamalara yönelik Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 28 Şubat günü yaptığı açıklamada, Batı'nın uyguladığı yaptırımların ‘saçma’ ve ‘çok dar görüşlü’ olduğunu söylemişti. Peskov konuşmasında, "ABD'li milletvekilleri ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Saçma içerikleri ve önerilen absürt önlemlerle birlikte daha fazla yaptırım daha da değersiz hale geliyor" demişti.Konuya dair açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasında bulunmuştu.Yaptırımlar ırkçı faaliyetlere dönüştüSon olarak, dijital mecralarda uygulanan sansür ve fişleme faaliyetleri ile basın özgürlüğünün de hedef alındığı, Avrupa ve ABD’de okuyan Rus üniversite öğrencilerin ise ırkçı söylemlere maruz bırakılarak eğitimlerinin sonlandırılması gibi tehdit unsurlarıyla karşı karşıya bırakıldığı görüldü.Ukrayna krizinin tırmandığı bir haftalık süreç içerisinde Batılı ülke ve kurumların tarihte eşi benzeri görülmemiş hızda başlattığı ve kısa sürede hak ihlallerine dönüşen ‘absürt’ yaptırımlarını Sputnik derledi.23 Şubat24 ŞubatMünih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi Valery Gergiev, görevden alındıABD ve Avrupa’da eğitim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silinmesi ve bulundukları ülkeden sınır dışı edilmesi gündemdeABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Temsilci Eric Swalwell CNN’e verdiği röportajda kendisinin ve bazı Kongre üyelerinin ABD’deki Rus öğrencilerin sınır dışı edilmesi ve eğitimlerine son verilmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.Bu gelişmelerin ardından Rusya Yurtdışındaki öğrencileri için harekete geçti. 28 Şubat’ta yayınlanan açıklamaya göre Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, “Yabancı üniversitelerden atılan öğrenciler Rusya'da ücretsiz eğitim alabilecek” dedi. Ayrıca bu öğrenciler için üniversitelerde ek kontenjanların da açıldığı duyuruldu.25 Şubatİnsanlık bağlarını güçlendirme amacıyla kurulan Eurovision Şarkı Yarışması’ndan Rusya men edildiLitvanya Rusya’dan gelen tüm sanatçıların ülkeye girmesini yasakladı, Sanat Yönetmeni Rimas Tuminas’ın görevden alınması istendi26 ŞubatKanada'da Rus votkaları raflardan kaldırılmaya başlandı27 ŞubatAB, Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansını yasaklayacağını duyurduAvrupa Uzay Ajansı, Rusya Uzay Ajansı ile yapılması gereken görüşmeden vazgeçtiJudo ve Tekvando Federasyonları, Putin’in ‘siyah kuşağını’ iptal ederek onursal başkanlığını askıya aldı28 ŞubatPutin’in olimpiyat nişanları geri alındı, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası müsabakalara katılmasına izin verilmemesi istendiRus yolcu uçağı havada geri döndürüldüPutin’in FINA Nişanı geri alındıABD’nin dört eyaletinde Rus votkası satışı durdurulduRus futbol kulüpleri ile Rusya Milli Takımı bütün turnuvalardan men edildiUkrayna, Rusya’nın Interpol üyeliğinin askıya alınmasını talep ettiAB, Putin'in kızının vaftiz babası sanatçı Roldugin’i yaptırım listesine aldı1 MartWalt Disney, filmlerinin Rusya’daki gösterimlerini durdurduYunanistan ‘Kuğu Gölü Balesi’ gösterimini iptal etti, Rus kültür kuruluşları ile etkinlikler askıya alındıTwitter, Sputnik çalışanlarının ‘kişisel’ hesaplarına ‘Rus devletine bağlı medya’ etiketi koyduNetflix ödemeleri yapılamıyorKuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının çalışanları işten çıkarıldıRusya numaralarına sahip telefonlar erişime engellendiAB’den Rus sanatçılara yaptırımTwitter’dan Sputnik ve Russia Today hesaplarına sansürABD, BM'de çalışan Rus diplomatı sınır dışı etti2 MartYazar Paolo Nori’nin Dostoyevski üzerine vereceği ders iptal edildiİtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Yazar Paolo Nori’nin Dostoyevski üzerine vereceği dersi iptal etti. Üniversite, kararın gerekçesini 'polemiklerden kaçınmak' olarak açıkladı. Karara tepki gösteren Nori, "Bu resmen sansür ve saçmalık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220228/sosyal-medyada-ukrayna-dezenformasyonu-iste-yayinlanan-yalan-haberler-1054307959.html

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