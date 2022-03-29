https://tr.sputniknews.com/20220329/senegalin-en-uzun-koprusunun-adi-nelson-mandela-oldu-1055122610.html

Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri 'Nelson Mandela' olarak değiştirildi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T01:23+0300

2022-03-29T01:23+0300

2022-03-29T01:23+0300

dünya

senegal

afrika

nelson mandela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103434/61/1034346142_0:145:2970:1816_1920x0_80_0_0_12838319857149c2f44f05707021240f.jpg

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi açılışı hafta sonu yapılan 1600 metrelik köprüye Afrika toplumları arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak Nelson Mandela adının verildiğini duyurdu.Gambiya sınırında yer alan ve maliyeti 70 milyon doları bulan köprü, Yükselen Senegal Planı kapsamında Çin Eximabank ve Senegal devleti tarafından finanse edilmişti.Senegal'in en uzun köprüsü olan ve Saloum Nehri üzerine inşa edilen Nelson Mandela köprüsü sayesinde Gambiya ve Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesine ulaşımın kolaylaşması bekleniyor.

senegal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senegal, afrika, nelson mandela