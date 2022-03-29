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https://tr.sputniknews.com/20220329/senegalin-en-uzun-koprusunun-adi-nelson-mandela-oldu-1055122610.html
Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu
Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu
Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri 'Nelson Mandela' olarak değiştirildi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T01:23+0300
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dünya
senegal
afrika
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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi açılışı hafta sonu yapılan 1600 metrelik köprüye Afrika toplumları arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak Nelson Mandela adının verildiğini duyurdu.Gambiya sınırında yer alan ve maliyeti 70 milyon doları bulan köprü, Yükselen Senegal Planı kapsamında Çin Eximabank ve Senegal devleti tarafından finanse edilmişti.Senegal'in en uzun köprüsü olan ve Saloum Nehri üzerine inşa edilen Nelson Mandela köprüsü sayesinde Gambiya ve Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesine ulaşımın kolaylaşması bekleniyor.
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senegal, afrika, nelson mandela

Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

01:23 29.03.2022
© AFP 2022 / Trevor SamsonNelson Mandela'nın 100. doğum günü
Nelson Mandela'nın 100. doğum günü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Trevor Samson
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Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri 'Nelson Mandela' olarak değiştirildi.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi açılışı hafta sonu yapılan 1600 metrelik köprüye Afrika toplumları arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak Nelson Mandela adının verildiğini duyurdu.
Gambiya sınırında yer alan ve maliyeti 70 milyon doları bulan köprü, Yükselen Senegal Planı kapsamında Çin Eximabank ve Senegal devleti tarafından finanse edilmişti.
Senegal'in en uzun köprüsü olan ve Saloum Nehri üzerine inşa edilen Nelson Mandela köprüsü sayesinde Gambiya ve Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesine ulaşımın kolaylaşması bekleniyor.
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