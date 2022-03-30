https://tr.sputniknews.com/20220330/ispanyada-enflasyon-yuzde-98-ile-37-yilin-zirvesinde-1055157867.html
İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesinde
İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesinde
İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T10:07+0300
2022-03-30T10:07+0300
2022-03-30T10:14+0300
ispanya
ekonomi
enerji
zam
enflasyon
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Enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle protesto ve grevlerin sürdüğü İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 olarak kaydedildi. Bu da enflasyonun 37 yılın en yüksek seviyesine çıktığı anlamına geliyor. Son olarak İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Ukrayna operasyonu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/ispanyada-binlerce-kisi-zamlari-protesto-etti-putin-yuzunden-oldugunu-soyluyorlar-ama-yalan-1054919666.html
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ispanya, enerji, zam, enflasyon
İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesinde
10:07 30.03.2022 (güncellendi: 10:14 30.03.2022) Abone ol
İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle protesto ve grevlerin sürdüğü İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 olarak kaydedildi. Bu da enflasyonun 37 yılın en yüksek seviyesine çıktığı anlamına geliyor.
Son olarak İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Ukrayna operasyonu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasaklamıştı.