https://tr.sputniknews.com/20220330/ispanyada-enflasyon-yuzde-98-ile-37-yilin-zirvesinde-1055157867.html

İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T10:07+0300

2022-03-30T10:07+0300

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ispanya

ekonomi

enerji

zam

enflasyon

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Enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle protesto ve grevlerin sürdüğü İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 olarak kaydedildi. Bu da enflasyonun 37 yılın en yüksek seviyesine çıktığı anlamına geliyor. Son olarak İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Ukrayna operasyonu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasaklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220321/ispanyada-binlerce-kisi-zamlari-protesto-etti-putin-yuzunden-oldugunu-soyluyorlar-ama-yalan-1054919666.html

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ispanya, enerji, zam, enflasyon