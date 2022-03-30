https://tr.sputniknews.com/20220330/ittifak-oylari-partilerin-oy-oranlarina-gore-dagitildiktan-sonra-milletvekili-hesabi-yapilacak-1055161823.html
İttifak oyları, partilerin oy oranlarına göre dağıtıldıktan sonra milletvekili hesabı yapılacak
İttifak oyları, partilerin oy oranlarına göre dağıtıldıktan sonra milletvekili hesabı yapılacak
Yeni seçim yasasına göre ittifak içerinde seçime giren partiler, seçim bölgesine kendi aldıkları oy oranında milletvekili çıkaracak. Bu değişiklik ittifakın... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:14+0300
2022-03-30T12:14+0300
2022-03-30T12:14+0300
türkiye
ysk
seçim
genel seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
seçim yasası
seçim ve siyasi partiler yasası
tbmm
tbmm genel kurulu
ak parti
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Seçim ve siyasi partiler yasalarında değişiklik öngören düzenleme Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başladı. Düzenlemede yapılan değişikliklerin seçimde nasıl uygulanacağı da netlik kazanıyor. Düzenlemenin açıklanması ile birlikte ittifakların ortak oylarının partilere nasıl yansıyacağı tartışma konusu olmuştu.24 Haziran’da oyların yüzde 1.15'i 'ortak oy' olarak ittifaklara gitti2018’deki seçimlerde yalnızca bir partiye değil, aynı zamanda pusulada yer alan ittifaklara da oy verilebilmişti. Yüksek Seçim Kurulu da yasa kapsamında yayımladığı genelgede, “evet” ya da “tercih” yazılı mührün “bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye hem de o partinin içinde bulunduğu ittifakın adının yazdığı kısma basılması halinde” oyları “geçerli” kabul etmişti.YSK'nin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin sonuçlarına göre oyların yüzde 1.15'i 'ortak oy' olarak ittifaklara gitmişti.Ortak oylar milletvekili dağılımına nasıl yansıyacak?AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı çalışmada, ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçmesi durumunda, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı yapılırken ittifak içinde yer alan her bir partinin kendi oyuna göre hesap yapılacak ifadesine yer aldı. Bu düzenleme ile birlikte ittifakın ortak oylarının etkisinin ne olacağı gündeme geldi.Yeni düzenleme ile ittifak içerisinde seçime giren partilerin kendi aldıkları oylar ile ittifakın ortak oyları ayrı ayrı hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında ortak oylar ittifakı oluşturan partilerin oy oranlarına göre pay edilerek o partinin oy oranına eklenecek. Bu hesap yapıldıktan sonra partilerin seçim bölgesindeki milletvekili dağılımı yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220329/secim-kanunu-teklifi-gorusulmeye-baslandi-1055148644.html
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ysk, seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim yasası, seçim ve siyasi partiler yasası, tbmm, tbmm genel kurulu, ak parti
İttifak oyları, partilerin oy oranlarına göre dağıtıldıktan sonra milletvekili hesabı yapılacak
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Yeni seçim yasasına göre ittifak içerinde seçime giren partiler, seçim bölgesine kendi aldıkları oy oranında milletvekili çıkaracak. Bu değişiklik ittifakın ortak oylarının nasıl denkleme yansıtılacağını gündeme getirdi. Ortak oylar dağıtıldıktan sonra D'Hondt sistemi uygulanacak.
Seçim ve siyasi partiler yasalarında değişiklik öngören düzenleme Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başladı. Düzenlemede yapılan değişikliklerin seçimde nasıl uygulanacağı da netlik kazanıyor. Düzenlemenin açıklanması ile birlikte ittifakların ortak oylarının partilere nasıl yansıyacağı tartışma konusu olmuştu.
24 Haziran’da oyların yüzde 1.15'i 'ortak oy' olarak ittifaklara gitti
2018’deki seçimlerde yalnızca bir partiye değil, aynı zamanda pusulada yer alan ittifaklara da oy verilebilmişti. Yüksek Seçim Kurulu da yasa kapsamında yayımladığı genelgede, “evet” ya da “tercih” yazılı mührün “bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye hem de o partinin içinde bulunduğu ittifakın adının yazdığı kısma basılması halinde” oyları “geçerli” kabul etmişti.
YSK'nin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin sonuçlarına göre oyların yüzde 1.15'i 'ortak oy' olarak ittifaklara gitmişti.
Ortak oylar milletvekili dağılımına nasıl yansıyacak?
AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı çalışmada, ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçmesi durumunda, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı yapılırken ittifak içinde yer alan her bir partinin kendi oyuna göre hesap yapılacak ifadesine yer aldı. Bu düzenleme ile birlikte ittifakın ortak oylarının etkisinin ne olacağı gündeme geldi.
Yeni düzenleme ile ittifak içerisinde seçime giren partilerin kendi aldıkları oylar ile ittifakın ortak oyları ayrı ayrı hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında ortak oylar ittifakı oluşturan partilerin oy oranlarına göre pay edilerek o partinin oy oranına eklenecek. Bu hesap yapıldıktan sonra partilerin seçim bölgesindeki milletvekili dağılımı yapılacak.