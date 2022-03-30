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https://tr.sputniknews.com/20220330/kdv-indirimi-sonrasi-denetimler-artacak-1055168395.html
KDV indirimi sonrası denetimler artacak
KDV indirimi sonrası denetimler artacak
Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç malzemelerinde yapılan KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını yerinde görmek için 81 ilde denetimler gerçekleştirecek. Söz... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:41+0300
2022-03-30T14:41+0300
ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
mehmet muş
kdv
katma değer vergisi (kdv)
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Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı denetimlere başlıyor. Bakanlık, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını görmek için 81 ilde denetimler gerçekleştirecek.Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220329/vergi-uzmani-turkmen-kucuk-konut-alacak-olana-kdv-zammi-luks-konut-alana-indirim-geldi-1055148878.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, kdv, katma değer vergisi (kdv)

KDV indirimi sonrası denetimler artacak

14:41 30.03.2022
© İHA / KDV İNDİRİMİ SONRASI ZABITA EKİPLERİ MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ
KDV İNDİRİMİ SONRASI ZABITA EKİPLERİ MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© İHA /
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Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç malzemelerinde yapılan KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını yerinde görmek için 81 ilde denetimler gerçekleştirecek. Söz konusu planı Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu
Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı denetimlere başlıyor. Bakanlık, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını görmek için 81 ilde denetimler gerçekleştirecek.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
"Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin %18’den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız."
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