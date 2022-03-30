Prof. Kentel: Konu adaletsizlik olunca din, dil, ırk ayrımları ortadan kalkıyor

“Sol kesim Türkiye’de sınıf meselesinden bahseden siyasi hareket. Devrimci ve İslamcı gruplar 1980 sonrası bu dili çok fazla kullandılar mesela ‘Türkiye’nin kara çocukları’ gibi dergiler vardı. Belki de sınıf meselesi yerine kültürel kimlik meselesinin konuşuluyor olması belki de yönetmenin de en kolay yolu. Alevi – Sünni ya da Türk – Kürt meselesinde boğuşursak ve azınlık olduğumuz için de dayak yersek diğer taraftan karlarına kar katan insanlar işlerini çok daha rahat yürütürler. Sol kesime vurduğunuz zaman sosyal adaletten bahsedecek kimse kalmazsa kenarda kalmaya devam ederiz. Alevi olarak Cem evinde hakkım var, Kürt olarak Kürtçe bilme hakkım var ya da başörtüsü takma hakkım gibi birçok hakkım var. Devletten şimdiye kadar sürekli birtakım ayrımcılıklar yapılmış kültürel kimlik meselelerinde. Benim başörtümü yasaklarsanız benim bütünlüğüm eksiliyor, bütünlüğüm parçalanıyor. Başörtüm için mücadele ediyorum ama çaresizliğin ürettiği bir kimlik aslında bu. Haksız değil ama çaresizlikten kaynaklı bir durum.”