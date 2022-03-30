https://tr.sputniknews.com/20220330/yemek-siparisi-goturen-kurye-apartmana-tuvaletini-yapti-1055157637.html

Yemek siparişi götüren kurye apartmana tuvaletini yaptı

Yemek siparişi götüren kurye apartmana tuvaletini yaptı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve yemek siparişi götüren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdiven boşluğuna idrarını yaptığı iddia edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T09:46+0300

2022-03-30T09:46+0300

2022-03-30T09:46+0300

türkiye

türkiye

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kurye

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İstanbul Zeytinburnu'nda oturan bir kişi, eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların geldi. Kokunun geldiği yere doğru giden bir apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.Apartman sakini, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220227/27-yasindaki-genc-umumi-tuvalette-olu-bulundu-1054270433.html

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türkiye, istanbul, tuvalet, kurye, sipariş