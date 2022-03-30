https://tr.sputniknews.com/20220330/yemek-siparisi-goturen-kurye-apartmana-tuvaletini-yapti-1055157637.html
Yemek siparişi götüren kurye apartmana tuvaletini yaptı
Yemek siparişi götüren kurye apartmana tuvaletini yaptı
İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve yemek siparişi götüren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdiven boşluğuna idrarını yaptığı iddia edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T09:46+0300
2022-03-30T09:46+0300
2022-03-30T09:46+0300
türkiye
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tuvalet
kurye
sipariş
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İstanbul Zeytinburnu'nda oturan bir kişi, eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların geldi. Kokunun geldiği yere doğru giden bir apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.Apartman sakini, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220227/27-yasindaki-genc-umumi-tuvalette-olu-bulundu-1054270433.html
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türkiye, istanbul, tuvalet, kurye, sipariş
Yemek siparişi götüren kurye apartmana tuvaletini yaptı
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve yemek siparişi götüren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdiven boşluğuna idrarını yaptığı iddia edildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda oturan bir kişi, eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların geldi. Kokunun geldiği yere doğru giden bir apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.
Apartman sakini, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.