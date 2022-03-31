https://tr.sputniknews.com/20220331/hubble-en-uzak-yildiz-kesfini-yapti-gunesten-yaklasik-500-kat-daha-buyuk-1055194872.html

Hubble en uzak yıldız keşfini yaptı: Güneş'ten yaklaşık 500 kat daha büyük

Hubble en uzak yıldız keşfini yaptı: Güneş'ten yaklaşık 500 kat daha büyük

Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek, ‘bugüne kadarki en uzak yıldız keşfini’ gerçekleştirdiği açıklandı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T12:44+0300

2022-03-31T12:44+0300

2022-03-31T12:50+0300

hubble uzay teleskobu

yaşam

güneş

yıldız

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Nature dergisinde yayımlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble Uzay Teleskobu'nun 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar ‘keşfedilen en uzak yıldız’ olduğu tespiti paylaşıldı.Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın Güneş’ten ‘50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak’ olabileceği öngörüsünde bulundu.Gökbilimciler, ‘sabah yıldızı’ veya ‘yükselen ışık’ anlamında ‘Earendel’ diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220209/hubble-iki-galaksinin-etkilesimini-goruntuledi-1053656170.html

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hubble uzay teleskobu, güneş, yıldız