https://tr.sputniknews.com/20220331/kadirov-mariupolun-yuzde-90-95i-kurtarildi-1055207025.html

Kadirov: Mariupol’ün yüzde 90-95’i kurtarıldı

Kadirov: Mariupol’ün yüzde 90-95’i kurtarıldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Mariupol’ün neredeyse tamamının özgürleştirildiğini söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T15:56+0300

2022-03-31T15:56+0300

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rusya

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Hafta başında Mariupol’de bulunan Kadirov, Telagram kanalından yaptığı paylaşımda Mariupol’ün yüzde 90-95’inin özgürleştirildiğini, kentin normal yaşamına dönmeye başladığını kaydetti.Kadirov, “Mariupol’ün yüzde 90-95’i, Bandera alçaklarından, Nazilerden ve Çeçence konuşan şeytanlardan kurtarıldı. Onlardan arındırılan şehir normal hayata yavaş yavaş geri dönüyor. Açlık ve bombardımanlardan bıkmış insanlar sığınaklardan çıkarak sokaklara akıyor. İnsanlar artık özel otomobillerini kullanmaya başladı. Hatta kendi araçlarıyla Rostov’a gitmek üzere yola çıkan bazı sakinler, fikrini değiştirerek Mariupol'e geri dönüyor” ifadelerini kullandı.Kadirov, Mariupol'da bulunan Duma’nın Çeçenistan milletvekili Adam Delimhanov'un 8. Ordu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev ile yakın işbirliği içinde çalıştığını, haydutların saklanabilecekleri yerleri ve olası ateş pozisyonlarını tespit etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti: “Adam Sultanoviç (Delimhanov), ele geçirilen Azov’a ait telsizden kandırılarak çete saflarına dahil edilen Ukraynalılara Rus tarafına teslim olmaları çağrısı yaptı. Ancak, Azov taburu komutanlarına merhamet edilmeyecek. Onları pek eğlenceli olmayan bir son bekliyor. Haydutlar son olarak büyük bir çelik fabrikası olan Azovstal'a sığındı, ancak askerlerimiz onları oradan da temizleyecek.”

https://tr.sputniknews.com/20220330/bati-basini-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-kose-verdi-bugun-ukraynalilari-cogu-milliyetci-1055158416.html

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ramzan kadirov, ukrayna, mariupol, rusya, çeçenistan