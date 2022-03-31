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Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu
Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T21:46+0300
2022-03-31T21:46+0300
spor
yasemin adar
avrupa
güreş
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Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.Grekoromen stilde müsabakalar başlıyorŞampiyonada yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.
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yasemin adar, avrupa, güreş

Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu

21:46 31.03.2022
© AA / Borislav TroshevYasemin Adar
Yasemin Adar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA / Borislav Troshev
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.
Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.
Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

Grekoromen stilde müsabakalar başlıyor

Şampiyonada yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.
Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.
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