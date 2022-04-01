https://tr.sputniknews.com/20220401/abdnin-koronavirusun-yaratilmasi-surecine-karistigina-dair-kanitlar-yayimlandi-1055245146.html
ABD'nin koronavirüsün ‘yaratılması’ sürecine karıştığına dair kanıtlar yayımlandı
ABD'nin koronavirüsün ‘yaratılması’ sürecine karıştığına dair kanıtlar yayımlandı
Amerikan Vanity Fair dergisinde yayımlanan makaleye göre ABD makamları, Wuhan'da yeni tip koronavirüsün yapay olarak yaratılmasıyla ilgili araştırmaları... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T19:01+0300
2022-04-01T19:01+0300
2022-04-01T19:01+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
abd sağlık bakanlığı
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31 Mart'ta yayımlanan makalede yer alan veriler, ABD Sağlık Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı ile aracı kuruluşlardan sızdırılan yazışmalara dayanıyor.Belgelere göre, dünya çapında pandemiye neden olan yeni tip koronavirüsün ortaya çıkmasında ABD Savunma Bakanlığı’nın katılımının olduğu yüksek bir olasılık.Gazeteciler 2017’de ABD Savunma Araştırma Projeleri Kurumu’nun (DARPA), PREEMPT adlı yeni bir program için finansal destek açıkladığını öğrendi. Programın amacı, hayvanlardaki tehlikeli patojenleri tespit etmek ve sözde ‘salgın meydana gelmeden’ insan popülasyonuna girmelerini önlemekti.Program, SARS benzeri koronavirüslerin yarasalarda incelenmesini ve aynı zamanda insan hücrelerini ‘belirlenen virüsle’ enfekte etmeyi mümkün kılan teknolojilerin incelenmesini öngörüyordu.Projenin yüklenicisi olarak kar amacı gütmeyen kuruluş EcoHealth Alliance seçildi. Bu kuruluş aracılığıyla Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvarın faaliyetleri, Amerikan hükümetinin hibelerinden sağlanan fonlarla finanse edildi.Makaleye göre, yeni tip koronavirüs genomunun ilk dizileri ABD Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla enstitünün sunucularından silindi. Bakanlık bu şekilde virüsün kökeninin gerçek nedenini belirleme olasılığını ortadan kaldırmak istedi.Ayrıca, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci ve hükümet üyeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Wuhan'daki laboratuvarda koronavirüsün yapay kökenini kanıtlayabilecek her türlü belgeyi kamuoyuna açıklamasını yasakladı.
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abd, koronavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö), abd sağlık bakanlığı
ABD'nin koronavirüsün ‘yaratılması’ sürecine karıştığına dair kanıtlar yayımlandı
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Amerikan Vanity Fair dergisinde yayımlanan makaleye göre ABD makamları, Wuhan'da yeni tip koronavirüsün yapay olarak yaratılmasıyla ilgili araştırmaları finanse etti ve pandeminin patlak vermesinin ardından faaliyetlerine dair tüm kanıtları yok etti.
31 Mart'ta yayımlanan makalede yer alan veriler, ABD Sağlık Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı ile aracı kuruluşlardan sızdırılan yazışmalara dayanıyor.
Belgelere göre, dünya çapında pandemiye neden olan yeni tip koronavirüsün ortaya çıkmasında ABD Savunma Bakanlığı’nın katılımının olduğu yüksek bir olasılık.
Gazeteciler 2017’de ABD Savunma Araştırma Projeleri Kurumu’nun (DARPA), PREEMPT adlı yeni bir program için finansal destek açıkladığını öğrendi. Programın amacı, hayvanlardaki tehlikeli patojenleri tespit etmek ve sözde ‘salgın meydana gelmeden’ insan popülasyonuna girmelerini önlemekti.
Program, SARS benzeri koronavirüslerin yarasalarda incelenmesini ve aynı zamanda insan hücrelerini ‘belirlenen virüsle’ enfekte etmeyi mümkün kılan teknolojilerin incelenmesini öngörüyordu.
Projenin yüklenicisi olarak kar amacı gütmeyen kuruluş EcoHealth Alliance seçildi. Bu kuruluş aracılığıyla Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvarın faaliyetleri, Amerikan hükümetinin hibelerinden sağlanan fonlarla finanse edildi.
Makaleye göre, yeni tip koronavirüs genomunun ilk dizileri ABD Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla enstitünün sunucularından silindi. Bakanlık bu şekilde virüsün kökeninin gerçek nedenini belirleme olasılığını ortadan kaldırmak istedi.
Ayrıca, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci ve hükümet üyeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Wuhan'daki laboratuvarda koronavirüsün yapay kökenini kanıtlayabilecek her türlü belgeyi kamuoyuna açıklamasını yasakladı.