https://tr.sputniknews.com/20220401/norvec-basbakani-storedan-vatandaslarina-ruslara-yonelik-nefret-eylemlerinden-kacinin-1055239640.html

Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının

Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, vatandaşlarını ülkede yaşayan Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T15:54+0300

2022-04-01T15:54+0300

2022-04-01T15:56+0300

rusya

ukrayna krizi

norveç

nefret söylemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055239531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4df5197ecd64daf549b1432d8c6fc6c0.jpg

Basın toplantısında konuşan Store, Norveç'te yaşayan Rusların ve Ukraynalıların askeri faaliyetlerden sorumlu olmadıklarını vurguladı.Store, bundan dolayı vatandaşlarına Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaparak "Herkese sahip oldukları hak ve yükümlülükleri dikkate alarak doğru şekilde davranmalıyız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html

rusya

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, norveç, nefret söylemi