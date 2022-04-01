https://tr.sputniknews.com/20220401/norvec-basbakani-storedan-vatandaslarina-ruslara-yonelik-nefret-eylemlerinden-kacinin-1055239640.html
Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının
Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, vatandaşlarını ülkede yaşayan Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:54+0300
2022-04-01T15:54+0300
2022-04-01T15:56+0300
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ukrayna krizi
norveç
nefret söylemi
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Basın toplantısında konuşan Store, Norveç'te yaşayan Rusların ve Ukraynalıların askeri faaliyetlerden sorumlu olmadıklarını vurguladı.Store, bundan dolayı vatandaşlarına Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaparak "Herkese sahip oldukları hak ve yükümlülükleri dikkate alarak doğru şekilde davranmalıyız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html
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rusya, norveç, nefret söylemi
Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının
15:54 01.04.2022 (güncellendi: 15:56 01.04.2022) Abone ol
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, vatandaşlarını ülkede yaşayan Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.
Basın toplantısında konuşan Store, Norveç'te yaşayan Rusların ve Ukraynalıların askeri faaliyetlerden sorumlu olmadıklarını vurguladı.
Store, bundan dolayı vatandaşlarına Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaparak "Herkese sahip oldukları hak ve yükümlülükleri dikkate alarak doğru şekilde davranmalıyız" dedi.