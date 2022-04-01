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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/norvec-basbakani-storedan-vatandaslarina-ruslara-yonelik-nefret-eylemlerinden-kacinin-1055239640.html
Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının
Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, vatandaşlarını ülkede yaşayan Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:54+0300
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rusya
ukrayna krizi
norveç
nefret söylemi
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Basın toplantısında konuşan Store, Norveç'te yaşayan Rusların ve Ukraynalıların askeri faaliyetlerden sorumlu olmadıklarını vurguladı.Store, bundan dolayı vatandaşlarına Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaparak "Herkese sahip oldukları hak ve yükümlülükleri dikkate alarak doğru şekilde davranmalıyız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html
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rusya, norveç, nefret söylemi

Norveç Başbakanı Store'dan vatandaşlarına: Ruslara yönelik nefret eylemlerinden kaçının

15:54 01.04.2022 (güncellendi: 15:56 01.04.2022)
© AANorveç Başbakanı Jonas Gahr Store
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, vatandaşlarını ülkede yaşayan Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.
Basın toplantısında konuşan Store, Norveç'te yaşayan Rusların ve Ukraynalıların askeri faaliyetlerden sorumlu olmadıklarını vurguladı.

Store, bundan dolayı vatandaşlarına Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaparak "Herkese sahip oldukları hak ve yükümlülükleri dikkate alarak doğru şekilde davranmalıyız" dedi.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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