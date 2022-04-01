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Putin, Güvenlik Konseyi ile iç güvenliğe yönelik tehditleri görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi ile iç güvenliğe yönelik tehditleri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile ülkede iç güvenliğe dönük tehditleri etkisiz hâle getirmek için alınacak ek önlemleri görüştü. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:30+0300
2022-04-01T16:34+0300
dünya
vladimir putin
rusya
görüşme
güvenlik
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşmesinin başında, “Sizlerle bugün, iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek ve etkisiz hâle getirmek adına alınabilecek ek önlemleri ele alacağız” dedi.Rusya Devlet Başkanı, bunun ardından sözü İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’e verdi ve görüşme basına kapalı biçimde devam etti.Güvenlik Konseyi görüşmesinde iç güvenlikle ilgili ne gibi konularının ele alınacağı belirtilmedi, ancak görüşme, Rusya’nın Belogorod kentindeki bir yakıt tesisine Ukrayna tarafından saldırı düzenlenmesini izliyor.Ukrayna tarafı saldırıyı henüz üstlenmese de bu, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri Ukrayna’nın Rusya topraklarında bir tesisi hedef aldığı ilk saldırı.Böyle bir saldırı düzenlenmiş olmasına rağmen Rusya ve Ukrayna delegasyonları bugün için video-konferans üstünden yapılması planlanan barış görüşmelerini gerçekleştirdi. Tarafların delegasyonları en son salı günü İstanbul’da bir araya gelmişlerdi.
https://tr.sputniknews.com/20220401/kremlin-putin-bugun-erdoganla-telefonda-gorusecek-1055233124.html
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vladimir putin, rusya, görüşme, güvenlik, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi

Putin, Güvenlik Konseyi ile iç güvenliğe yönelik tehditleri görüştü

16:30 01.04.2022 (güncellendi: 16:34 01.04.2022)
© Sputnik / Андрей Горшков / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Андрей Горшков
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile ülkede iç güvenliğe dönük tehditleri etkisiz hâle getirmek için alınacak ek önlemleri görüştü.
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşmesinin başında, “Sizlerle bugün, iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek ve etkisiz hâle getirmek adına alınabilecek ek önlemleri ele alacağız” dedi.
Rusya Devlet Başkanı, bunun ardından sözü İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’e verdi ve görüşme basına kapalı biçimde devam etti.
Güvenlik Konseyi görüşmesinde iç güvenlikle ilgili ne gibi konularının ele alınacağı belirtilmedi, ancak görüşme, Rusya’nın Belogorod kentindeki bir yakıt tesisine Ukrayna tarafından saldırı düzenlenmesini izliyor.
Ukrayna tarafı saldırıyı henüz üstlenmese de bu, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri Ukrayna’nın Rusya topraklarında bir tesisi hedef aldığı ilk saldırı.
Böyle bir saldırı düzenlenmiş olmasına rağmen Rusya ve Ukrayna delegasyonları bugün için video-konferans üstünden yapılması planlanan barış görüşmelerini gerçekleştirdi. Tarafların delegasyonları en son salı günü İstanbul’da bir araya gelmişlerdi.
Erdoğan, Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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