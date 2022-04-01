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https://tr.sputniknews.com/20220401/sel-felaketinin-yasandigi-bozkurtta-kar-sularinin-erimesiyle-ezine-cayi-tasti-1055222379.html
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı
11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde kar sularının erimesiyle Ezine Çayı ve Zarbana Çayı taştı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T03:27+0300
2022-04-01T03:27+0300
türkiye
kastamonu
bozkurt
sel
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11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Ezine Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye ulaşmasıyla Ezine Çayı’nı besleyen Yaralıgöz Dağı’ndaki 2 metreyi bulan karlar erimeye başladı. Eriyen kar sularıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Kar suları, Ezine Çayı’nın Bozkurt ilçesinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerine çıkarak taştı.Ezine çayının taşmasıyla birlikte ekipler, geçici köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatarak, ekskavatörlerle de tedbirler aldı.Ekipler, iş makineleri ile bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçede ise Ezine Çayı’nın tekrar taşmasıyla birlikte panik yaşandı.İnebolu’dan geçen Zarbana Çayı’nda da sular yükseldiÖte yandan sel felaketinin yaşandığı bir diğer ilçe İnebolu’dan geçen Zarbana Çayı’nda da eriyen kar sularıyla su seviyesi yükseldi. İnebolu’nun Çaydüzü köyünde sel felaketinde yıkıldıktan sonra büzlerle yapılan geçici köprü eriyen kar suları nedeniyle sular altında kaldı.Köprünün eriyen kar sularının altında kalmasıyla birlikte geçici köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Her iki ilçede de iş makineleri geçici yapılan köprülerin tıkanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ezine çayı taşınca köprüler araç ve yaya geçişine kapatıldıKar sularının erimesiyle birlikte ilçede bulunan Ezine Çayı’nın tekrar taştığını söyleyen Bozkurt ilçesinde ikamet eden Enes Rençber, “Ezine çayında sular çoğaldı. Bu yüzden köprüler araç ve yaya geçişine kapatıldı. İlgili kurumlara ait iş makineleri köprülerde çalışmalarını yürütüyor. Sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Çay üzerindeki her köprü başında kepçe konuşlandırıldı. Bütün köprüler şu anda tedbir amaçlı araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şimdilerde korkulacak bir durum yoktur” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210811/sel-sonrasi-kastamonunun-bozkurt-ilcesi-goruntulendi-1047949504.html
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kastamonu, bozkurt, sel

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı

03:27 01.04.2022
© İHA / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde kar sularının erimesiyle Ezine Çayı ve Zarbana Çayı taştı. Ezine ve Zarbana Çayı üzerinde kurulan geçici köprüler trafiğe kapatıldı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler arttırıldı.
11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde kar sularının erimesiyle Ezine Çayı ve Zarbana Çayı taştı. Ezine ve Zarbana Çayı üzerinde kurulan geçici köprüler trafiğe kapatıldı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler arttırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İHA / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR
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11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde kar sularının erimesiyle Ezine Çayı ve Zarbana Çayı taştı. Ezine ve Zarbana Çayı üzerinde kurulan geçici köprüler trafiğe kapatıldı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler arttırıldı.
11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Ezine Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye ulaşmasıyla Ezine Çayı’nı besleyen Yaralıgöz Dağı’ndaki 2 metreyi bulan karlar erimeye başladı. Eriyen kar sularıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Kar suları, Ezine Çayı’nın Bozkurt ilçesinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerine çıkarak taştı.
Ezine çayının taşmasıyla birlikte ekipler, geçici köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatarak, ekskavatörlerle de tedbirler aldı.
Ekipler, iş makineleri ile bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçede ise Ezine Çayı’nın tekrar taşmasıyla birlikte panik yaşandı.

İnebolu’dan geçen Zarbana Çayı’nda da sular yükseldi

Öte yandan sel felaketinin yaşandığı bir diğer ilçe İnebolu’dan geçen Zarbana Çayı’nda da eriyen kar sularıyla su seviyesi yükseldi. İnebolu’nun Çaydüzü köyünde sel felaketinde yıkıldıktan sonra büzlerle yapılan geçici köprü eriyen kar suları nedeniyle sular altında kaldı.
Köprünün eriyen kar sularının altında kalmasıyla birlikte geçici köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Her iki ilçede de iş makineleri geçici yapılan köprülerin tıkanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ezine çayı taşınca köprüler araç ve yaya geçişine kapatıldı

Kar sularının erimesiyle birlikte ilçede bulunan Ezine Çayı’nın tekrar taştığını söyleyen Bozkurt ilçesinde ikamet eden Enes Rençber, “Ezine çayında sular çoğaldı. Bu yüzden köprüler araç ve yaya geçişine kapatıldı. İlgili kurumlara ait iş makineleri köprülerde çalışmalarını yürütüyor. Sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Çay üzerindeki her köprü başında kepçe konuşlandırıldı. Bütün köprüler şu anda tedbir amaçlı araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şimdilerde korkulacak bir durum yoktur” dedi.
Kastamonu sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
TÜRKİYE
Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
11 Ağustos 2021, 22:11
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