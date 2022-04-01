https://tr.sputniknews.com/20220401/uluslararasi-enerji-ajansi-yukselen-petrol-fiyatlariyla-mucadele-icin-acil-toplanti-yapacak-1055225482.html

Uluslararası Enerji Ajansı, yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele için acil toplantı yapacak

Uluslararası Enerji Ajansı, yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele için acil toplantı yapacak

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), petrol fiyatlarının yükselişini durdurmak için acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda, Mayıs ayından itibaren daha büyük arz... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T09:41+0300

2022-04-01T09:41+0300

2022-04-01T09:45+0300

dünya

uluslararası enerji ajansı (iea)

petrol

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

görüşme

toplantı

olağanüstü toplantı

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Büyük tüketiciler, OPEC+'ın Mayıs ayında günlük 432 bin varil arzı eklemesinden sonra, bu yıl yüzde 30'dan fazla artış gösteren küresel petrol fiyatlarının ekonomileri üzerindeki etkisini hafifletmenin yollarını arıyor.Ajans, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Nisan ayında günde yaklaşık 3 milyon varil kaybına tekabül edeceğini öngörüyor. Bu açığı kapatabilmek adına ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği kararla, Mayıs ayından itibaren 6 ay boyunca günde 1 milyon varil ham petrolün çıkarılmasına izin vermekle ABD Stratejik Petrol Rezervleri'nden bugüne kadarki en büyük salıma izin verdi.UEA ülkeleri de 1 Mart'tan itibaren 60 milyon varil petrolün salımı için bugün öğle saatlerinde bir araya geliyor.Öte yandan, Asya Pasifik'teki birkaç üye de UEA'nın girişimlerini destekleyeceklerini belirttiler.

https://tr.sputniknews.com/20220328/bae-enerji-piyasasinin-rus-petrolune-ihtiyaci-var-1055099131.html

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uluslararası enerji ajansı (iea), petrol, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, görüşme, toplantı, olağanüstü toplantı