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Uluslararası Enerji Ajansı, yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele için acil toplantı yapacak
Uluslararası Enerji Ajansı, yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele için acil toplantı yapacak
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), petrol fiyatlarının yükselişini durdurmak için acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda, Mayıs ayından itibaren daha büyük arz... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T09:41+0300
2022-04-01T09:45+0300
dünya
uluslararası enerji ajansı (iea)
petrol
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
görüşme
toplantı
olağanüstü toplantı
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Büyük tüketiciler, OPEC+'ın Mayıs ayında günlük 432 bin varil arzı eklemesinden sonra, bu yıl yüzde 30'dan fazla artış gösteren küresel petrol fiyatlarının ekonomileri üzerindeki etkisini hafifletmenin yollarını arıyor.Ajans, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Nisan ayında günde yaklaşık 3 milyon varil kaybına tekabül edeceğini öngörüyor. Bu açığı kapatabilmek adına ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği kararla, Mayıs ayından itibaren 6 ay boyunca günde 1 milyon varil ham petrolün çıkarılmasına izin vermekle ABD Stratejik Petrol Rezervleri'nden bugüne kadarki en büyük salıma izin verdi.UEA ülkeleri de 1 Mart'tan itibaren 60 milyon varil petrolün salımı için bugün öğle saatlerinde bir araya geliyor.Öte yandan, Asya Pasifik'teki birkaç üye de UEA'nın girişimlerini destekleyeceklerini belirttiler.
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uluslararası enerji ajansı (iea), petrol, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, görüşme, toplantı, olağanüstü toplantı

Uluslararası Enerji Ajansı, yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele için acil toplantı yapacak

09:41 01.04.2022 (güncellendi: 09:45 01.04.2022)
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), petrol fiyatlarının yükselişini durdurmak için acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda, Mayıs ayından itibaren daha büyük arz planını hayata geçirme ve stratejik rezerv salınımı görüşülecek.
Büyük tüketiciler, OPEC+'ın Mayıs ayında günlük 432 bin varil arzı eklemesinden sonra, bu yıl yüzde 30'dan fazla artış gösteren küresel petrol fiyatlarının ekonomileri üzerindeki etkisini hafifletmenin yollarını arıyor.
Ajans, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Nisan ayında günde yaklaşık 3 milyon varil kaybına tekabül edeceğini öngörüyor.
Bu açığı kapatabilmek adına ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği kararla, Mayıs ayından itibaren 6 ay boyunca günde 1 milyon varil ham petrolün çıkarılmasına izin vermekle ABD Stratejik Petrol Rezervleri'nden bugüne kadarki en büyük salıma izin verdi.
UEA ülkeleri de 1 Mart'tan itibaren 60 milyon varil petrolün salımı için bugün öğle saatlerinde bir araya geliyor.
Öte yandan, Asya Pasifik'teki birkaç üye de UEA'nın girişimlerini destekleyeceklerini belirttiler.
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