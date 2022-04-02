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Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga çıktı
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga çıktı
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler Fenerbahçe'yi konuk ederken, maçın son anlarında iki takım oyuncuları kavga etti. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T16:03+0300
2022-04-02T16:03+0300
spor
penaltı
gol
kavga
şiddet
kadın futbol takımı
fenerbahçe
amed sportif faaliyetler
turkcell kadın futbol süper ligi
kennya codner
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Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Lig maçında iki takım arasında büyük bir gerginlik yaşandı.Fenerbahçe adına Kennya Codner, 90+10'da kaydettiği penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından oyun yeniden başlarken, sarı-lacivertli takımın Beyzanur ile kullanacağı taç atışı esnasında Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu, sarı-lacivertli oyuncuya müdahalede bulununca saha bir anda karıştı.İki takımın yedek kulübelerinin de dahil olduğu olaylar kısa sürede büyürken, oyuncuların birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdıkları görüldü. Bu esnada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralandılarGerginlik güçlükle yatıştırılırken, sarı-lacivertli oyuncular polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli bazı futbolcuların ve teknik heyet görevlilerin atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralandıkları görüldü.
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penaltı, gol, kavga, şiddet, kadın futbol takımı, fenerbahçe, amed sportif faaliyetler, turkcell kadın futbol süper ligi, kennya codner

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga çıktı

16:03 02.04.2022
© DHAAmed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga çıktı
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© DHA
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Turkcell Kadın Futbol Süper Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler Fenerbahçe'yi konuk ederken, maçın son anlarında iki takım oyuncuları kavga etti.
Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Lig maçında iki takım arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe adına Kennya Codner, 90+10'da kaydettiği penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından oyun yeniden başlarken, sarı-lacivertli takımın Beyzanur ile kullanacağı taç atışı esnasında Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu, sarı-lacivertli oyuncuya müdahalede bulununca saha bir anda karıştı.
İki takımın yedek kulübelerinin de dahil olduğu olaylar kısa sürede büyürken, oyuncuların birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdıkları görüldü. Bu esnada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralandılar

Gerginlik güçlükle yatıştırılırken, sarı-lacivertli oyuncular polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli bazı futbolcuların ve teknik heyet görevlilerin atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralandıkları görüldü.
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