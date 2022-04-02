https://tr.sputniknews.com/20220402/osmaniyede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1055261875.html

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T17:02+0300

2022-04-02T17:02+0300

2022-04-02T17:02+0300

türkiye

orman yangını

osmaniye

kontrol

itfaiye

soğutma

orman işletme müdürlüğü

112 acil servis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055261850_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0b8d715f6d1981476cc6965f972c42e8.jpg

Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.Soğutma çalışmaları sürüyorOlay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-12-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi-1055254096.html

türkiye

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman yangını, osmaniye, kontrol, itfaiye, soğutma, orman işletme müdürlüğü, 112 acil servis