https://tr.sputniknews.com/20220402/osmaniyede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1055261875.html
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:02+0300
2022-04-02T17:02+0300
2022-04-02T17:02+0300
türkiye
orman yangını
osmaniye
kontrol
itfaiye
soğutma
orman işletme müdürlüğü
112 acil servis
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Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.Soğutma çalışmaları sürüyorOlay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-12-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi-1055254096.html
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orman yangını, osmaniye, kontrol, itfaiye, soğutma, orman işletme müdürlüğü, 112 acil servis
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.