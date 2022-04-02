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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-02T17:02+0300
türkiye
orman yangını
osmaniye
kontrol
itfaiye
soğutma
orman işletme müdürlüğü
112 acil servis
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Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.Soğutma çalışmaları sürüyorOlay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-12-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi-1055254096.html
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orman yangını, osmaniye, kontrol, itfaiye, soğutma, orman işletme müdürlüğü, 112 acil servis

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

17:02 02.04.2022
© AAOsmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdahale edildi. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
TÜRKİYE
Bilecik’teki orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı
05:32
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