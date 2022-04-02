https://tr.sputniknews.com/20220402/ozel-halk-otobusunun-yakiti-bitti-yolcular-itti-araba-yolculari-tasirken-yolcu-araci-tasiyor-1055253170.html
Özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti: 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
Özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti: 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T02:11+0300
2022-04-02T02:11+0300
2022-04-02T02:11+0300
türkiye
diyarbakır
özel halk otobüsleri
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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı. Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anları ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi.
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diyarbakır
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diyarbakır, özel halk otobüsleri
Özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti: 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
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Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı. Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.
Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anları ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi.