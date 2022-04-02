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Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi
Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi
Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün önlenmesi için dünyanın ilk burun aşısını tescil ettiğini duyurdu. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:06+0300
2022-04-02T17:06+0300
koronavirüs
rusya sağlık bakanlığı
kovid-19
koronavirüs
pandemi
salgın
aşı
rusya’da koronavirüs salgını
koronavirüs aşısı
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Gam-KOVID-Vak (Sputnik-V) aşısının burundan uygulanan versiyonu tescil edildi” ifadesine yer verildi.18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiBurun spreyi şeklindeki aşı, Sputnik V gibi iki bileşenden oluşuyor ve 3 hafta arayla yapılıyor. Açıklamada, burun spreyi şeklindeki aşının, 18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiği kaydedildi.
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rusya sağlık bakanlığı, kovid-19, koronavirüs, pandemi, salgın, aşı, rusya’da koronavirüs salgını, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünya, ilaç

Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi

17:06 02.04.2022
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Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
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Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün önlenmesi için dünyanın ilk burun aşısını tescil ettiğini duyurdu.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Gam-KOVID-Vak (Sputnik-V) aşısının burundan uygulanan versiyonu tescil edildi” ifadesine yer verildi.

18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildi

Burun spreyi şeklindeki aşı, Sputnik V gibi iki bileşenden oluşuyor ve 3 hafta arayla yapılıyor. Açıklamada, burun spreyi şeklindeki aşının, 18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiği kaydedildi.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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