https://tr.sputniknews.com/20220402/rusyada-kovid-19a-karsi-dunyanin-ilk-burun-asisi-tescil-edildi-1055262118.html
Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi
Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi
Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün önlenmesi için dünyanın ilk burun aşısını tescil ettiğini duyurdu. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:06+0300
2022-04-02T17:06+0300
2022-04-02T17:06+0300
koronavirüs
rusya sağlık bakanlığı
kovid-19
koronavirüs
pandemi
salgın
aşı
rusya’da koronavirüs salgını
koronavirüs aşısı
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Gam-KOVID-Vak (Sputnik-V) aşısının burundan uygulanan versiyonu tescil edildi” ifadesine yer verildi.18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiBurun spreyi şeklindeki aşı, Sputnik V gibi iki bileşenden oluşuyor ve 3 hafta arayla yapılıyor. Açıklamada, burun spreyi şeklindeki aşının, 18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220401/izvestiya-abde-rus-sputnik-v-asisinin-tescil-proseduru-devam-ediyor-1055243020.html
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rusya sağlık bakanlığı, kovid-19, koronavirüs, pandemi, salgın, aşı, rusya’da koronavirüs salgını, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünya, ilaç
Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi
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Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün önlenmesi için dünyanın ilk burun aşısını tescil ettiğini duyurdu.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Gam-KOVID-Vak (Sputnik-V) aşısının burundan uygulanan versiyonu tescil edildi” ifadesine yer verildi.
18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildi
Burun spreyi şeklindeki aşı, Sputnik V gibi iki bileşenden oluşuyor ve 3 hafta arayla yapılıyor. Açıklamada, burun spreyi şeklindeki aşının, 18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiği kaydedildi.