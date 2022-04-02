https://tr.sputniknews.com/20220402/rusyada-kovid-19a-karsi-dunyanin-ilk-burun-asisi-tescil-edildi-1055262118.html

Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi

Rusya’da Kovid-19’a karşı dünyanın ilk burun aşısı tescil edildi

Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün önlenmesi için dünyanın ilk burun aşısını tescil ettiğini duyurdu. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T17:06+0300

2022-04-02T17:06+0300

2022-04-02T17:06+0300

koronavirüs

rusya sağlık bakanlığı

kovid-19

koronavirüs

pandemi

salgın

aşı

rusya’da koronavirüs salgını

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Gam-KOVID-Vak (Sputnik-V) aşısının burundan uygulanan versiyonu tescil edildi” ifadesine yer verildi.18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiBurun spreyi şeklindeki aşı, Sputnik V gibi iki bileşenden oluşuyor ve 3 hafta arayla yapılıyor. Açıklamada, burun spreyi şeklindeki aşının, 18 yaş ve üstü kişilerde kullanımına izin verildiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/izvestiya-abde-rus-sputnik-v-asisinin-tescil-proseduru-devam-ediyor-1055243020.html

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