https://tr.sputniknews.com/20220403/israil-basbakani-bennett-baska-saldiri-girisimlerini-de-bekliyoruz-1055269949.html

İsrail Başbakanı Bennett: Başka saldırı girişimlerini de bekliyoruz

İsrail Başbakanı Bennett: Başka saldırı girişimlerini de bekliyoruz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede daha birçok saldırı girişiminin olmasını beklediklerini ve bunları engellemek için çalıştıklarını kaydetti. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T01:03+0300

2022-04-03T01:03+0300

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dünya

israil

naftali bennett

saldırı

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İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet'in merkezinde güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından görüntülü mesaj yayınlayan Bennett, "Son zamanlardaki terör saldırılarını durdurmak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için güvenlik güçlerinin ortak çabalarını arttırdığını görüyoruz." dedi.İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü operasyonlarda bazı saldırı girişimlerini engellediğini kaydeden Bennett, şunları söyledi:Batı Şeria ve Doğu Kudüsİsrail işgali nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Filistin toprakları, gergin ve hareketli günlere sahne oluyor. İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkardı.Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürüldü.Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220329/israilde-silahli-saldiri-5-olu-1055150151.html

https://tr.sputniknews.com/20220331/israil-savunma-bakani-gantz-teror-dalgasini-bitirmek-icin-her-yol-mesrudur-1055184623.html

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