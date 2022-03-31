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https://tr.sputniknews.com/20220331/israil-savunma-bakani-gantz-teror-dalgasini-bitirmek-icin-her-yol-mesrudur-1055184623.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Terör dalgasını bitirmek için her yol meşrudur
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Terör dalgasını bitirmek için her yol meşrudur
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 29 Mart'ta Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı da dahil son günlerde art arda yaşanan saldırılar üzerine... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T00:02+0300
2022-03-31T00:02+0300
dünya
israil
benny gantz
israil savunma bakanlığı
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Haaretz gazetesinin haberine göre, Gantz, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı ve askeri yetkililerle yaptığı durum değerlendirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.Gantz, burada yaptığı konuşmada, "İsrail Devleti'nin şu anda kanlı bir terör dalgasıyla karşı karşıya" olduğunu kaydederek, "Bu dalgayı bitirmek için her yol meşrudur ve kullanmayı uygun gördüğümüz her yolu kullanacağız." dedi.Daha fazla saldırıyı önlemek için gerekli savunma ve saldırı önlemlerini aldıklarına işaret eden Gantz, "Bu terör dalgasını durdurmak için gerekli tüm araçları kullanacağız. Güç, bilgelik ve sorumluluk göstererek güvenliği ve istikrarı yeniden sağlayacağız. Uzun vadeli vizyon ve güvenlik ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.İsrail şehirlerindeki polis gücüne askeri birim desteği sağlaması için orduya talimat verdiğini belirten Gantz, ayrıca "terör faaliyetlerine karışmış İsrail sakinleri için idari tutuklama emri imzaladığını ve bunun son olmayacağını" kaydetti.Beni Barak saldırısıİsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.İsrail'de üst üste saldırılarBu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20220330/israil-basbakani-bennettten-cagri-kimin-silah-tasima-ruhsati-varsa-simdi-silah-tasimanin-zamani-1055182234.html
https://tr.sputniknews.com/20220329/israilde-silahli-saldiri-5-olu-1055150151.html
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israil, benny gantz, israil savunma bakanlığı

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Terör dalgasını bitirmek için her yol meşrudur

00:02 31.03.2022
© REUTERS / Corinna KernBenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Corinna Kern
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 29 Mart'ta Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı da dahil son günlerde art arda yaşanan saldırılar üzerine, "terör dalgasını bitirmek için her yolun meşru olduğunu" savundu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Gantz, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı ve askeri yetkililerle yaptığı durum değerlendirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Gantz, burada yaptığı konuşmada, "İsrail Devleti'nin şu anda kanlı bir terör dalgasıyla karşı karşıya" olduğunu kaydederek, "Bu dalgayı bitirmek için her yol meşrudur ve kullanmayı uygun gördüğümüz her yolu kullanacağız." dedi.
Daha fazla saldırıyı önlemek için gerekli savunma ve saldırı önlemlerini aldıklarına işaret eden Gantz, "Bu terör dalgasını durdurmak için gerekli tüm araçları kullanacağız. Güç, bilgelik ve sorumluluk göstererek güvenliği ve istikrarı yeniden sağlayacağız. Uzun vadeli vizyon ve güvenlik ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.
İsrail şehirlerindeki polis gücüne askeri birim desteği sağlaması için orduya talimat verdiğini belirten Gantz, ayrıca "terör faaliyetlerine karışmış İsrail sakinleri için idari tutuklama emri imzaladığını ve bunun son olmayacağını" kaydetti.
Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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İsrail Başbakanı Bennett'ten çağrı: Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi silah taşımanın zamanı
Dün, 22:12

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.
Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.​​​​​​​
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
DÜNYA
İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü
29 Mart, 21:59
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